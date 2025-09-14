È il primo ko della sua Roma, all'Olimpico il Toro vince 1-0 proprio nella settimana che porta al derby contro la Lazio. Inizio senza un vero attaccante (Dybala, El Aynaoui e Soulé), poi proprio Dybala ed El Aynaoui tolti all'intervallo per Baldanzi e Ferguson; ma è nella ripresa che è arrivata la rete decisiva di Simeone. Gasp ha innanzitutto chiarito subito la condizione e le motivazioni della sostituzione di Dybala: "Piccolo problema fisico, ha dovuto fermarsi. L'entità non sembra importante e non credo sia grave, speriamo di ragionare in termini di giorni". Dunque l'analisi del match: "Sotto certi aspetti abbiamo fatto una partita giusta, ma ci sono mancati velocità e ritmo, anche se con queste temperature non era facile. Quando incontri squadre un po' bloccate c'è il rischio di sbattere la testa contro il muro ed essere poco incisivi".

"Una settimana per preparare il derby al meglio"

Gasp ha proseguito: "Queste sono partite equilibrate, la squadra ha tenuto bene il campo ma non devi mai andare nel punteggio sotto, lì vengono meno le energie e diventa tutto più difficile. Tutti hanno giocato con generosità, ma sono match che corrono su un filo che può cambiare la gara. Tridente leggero? Ci sono state delle necessità dettate dal rientro dei giocatori dalle nazionali, ma ci stava come soluzione senza dare punti di riferimento alla loro difesa, più che altro non siamo riuscii a palleggiare bene a centrocampo. Dybala a sinistra e poi centrale è stato attivo, così come Soulé, anche se non siamo riusciti a trovare le misure giuste a sfruttare la superiorità". In sintesi, dice Gasp: "Non abbiamo fatto male globalmente, ma non siamo stati troppo pericolosi". Infine singoli e derby: "Dovbyk e Ferguson insieme? È una cosa possibile, non è una soluzione ideale per me ma si può provare". E sulla Lazio: "È una partita a sé, abbiamo una settimana per prepararci al meglio".