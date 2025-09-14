Italiano: "Ci manca un po' di brillantezza"

Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il ko a San Siro: "Il primo tempo non mi è dispiaciuto, poi nel secondo non c'è stato il cambio di passo che speravo e abbiamo creato poco - ha detto -. Ci manca un po' di brillantezza, quello su cui dobbiamo accelerare è l'inserimento dei nuovi. Abbiamo ampi margini di miglioramento e resto fiducioso"

Una prestazione generosa non è bastata per uscire da San Siro con dei punti. Il Bologna incassa un'altra sconfitta lontano dal Dall'Ara e torna a casa con qualche campanello d'allarme dopo una sola rete segnata nelle prime tre giornate. "Il primo tempo non mi è dispiaciuto, con Castro che andava a lavorare insieme ai difensori siamo riusciti a entrare bene tre-quattro volte - ha commentato l'allenatore rossoblù, Italiano -. Un po' più rapidi e profondi con queste palle potevamo creare qualche situazione di pericolo. Nel secondo tempo mi aspettavo sinceramente quel cambio di passo, abbiamo creato poco , ma dobbiamo lavorare sul ritmo, su quello che l'anno scorso ci ha fatto fare la differenza. Siamo all'inizio e vedo margini enormi di miglioramento. Quello su cui dobbiamo accelerare è inserire i nuovi , farli entrare nei meccanismi".

"Potevamo spingere di più sulle zone degli ammoniti"

"Abbiamo preparato la partita sapendo del blocco basso del Mlan e che potevamo avere la palla nei piedi. Così è stato, ma non siamo stati veloci a cambiare fronte come siamo abituati - ha aggiunto Italiano -, non abbiamo quasi mai isolato Cambiaghi per l'uno contro uno. Avevamo fatto ammonire tre di loro già nel primo tempo, quindi ero convinto nel secondo si potesse spingere per cercare di forzare su quelle zone dove avevano tanti ammoniti. Ci manca un po' di brillantezza, dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista. Rimango fiducioso, volevo vedere qualcosa di diverso, nel primo tempo l'ho visto ma non basta". L'allenatore si è, poi, soffermato su Odgaard: "Ricordiamoci che è reduce da un infortunio bruttino, sta avendo alti e bassi, era rientrato molto bene. Appena entrerà in condizione ritroveremo il vero Jens. Stiamo facendo pochi gol? È dettato anche dal fatto che abbiamo incontrato tre squadre fortissime che non ti concedono tanto. Dobbiamo creare più situazioni da gol, essere di più nella metà campo avversaria. La settimana prossima abbiamo una partita in casa dove dobbiamo cercare di essere diversi da stasera, analizzeremo e cercheremo di partire più forti".