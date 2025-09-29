Altra vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo aver conquistato contro il Napoli il quarto successo consecutivo in campionato, è in testa alla classifica insieme alla squadra di Conte e alla Roma. Per l'allenatore livornese si tratta della quarta miglior partenza in carriera in Serie A e sulla panchina del Milan non aveva mai conquistato così tanti punti nelle prime 5 giornate. Di seguito tutte le partenze di Massimiliano Allegri in Serie A

MILAN-NAPOLI 2-1, GLI HIGHLIGHTS