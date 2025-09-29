Allegri primo in classifica con il Milan: quarta miglior partenza in carriera in Serie A
Altra vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo aver conquistato contro il Napoli il quarto successo consecutivo in campionato, è in testa alla classifica insieme alla squadra di Conte e alla Roma. Per l'allenatore livornese si tratta della quarta miglior partenza in carriera in Serie A e sulla panchina del Milan non aveva mai conquistato così tanti punti nelle prime 5 giornate. Di seguito tutte le partenze di Massimiliano Allegri in Serie A
- Gran inizio di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Cremonese ha ottenuto 4 vittorie consecutive. I rossoneri sono in testa alla classifica a 12 punti insieme a Napoli, che hanno battuto 2-1 nell'ultima giornata, e Roma. Per l'allenatore livornese si tratta del miglior avvio di sempre sulla panchina del Milan, il quarto migliore in Serie A.
- Bilancio dopo 5 partite: 0 punti
- Bilancio dopo 5 partite: 4 punti
- Bilancio dopo 5 partite: 5 punti
- Bilancio dopo 5 partite: 5 punti
- Bilancio dopo 5 giornate: 5 punti
- Scudetto a fine anno
- Bilancio dopo 5 giornate: 5 punti
- Bilancio dopo 5 giornate: 6 punti
- Bilancio dopo 5 giornate: 8 punti
- Scudetto a fine anno
- Bilancio dopo 5 giornate: 9 punti
- Bilancio dopo 5 giornate: 10 punti
- Bilancio dopo 5 giornate: 12 punti
- Scudetto a fine anno
- Bilancio dopo 5 giornate: 12 punti
- Bilancio dopo 5 giornate: 15 punti
- Scudetto a fine anno
- Bilancio dopo 5 giornate: 15 punti
- Scudetto a fine anno
- Bilancio dopo 5 giornate: 15 punti
- Scudetto a fine anno