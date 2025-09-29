Esplora tutte le offerte Sky
Allegri primo in classifica con il Milan: quarta miglior partenza in carriera in Serie A

Serie A fotogallery
16 foto

Altra vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo aver conquistato contro il Napoli il quarto successo consecutivo in campionato, è in testa alla classifica insieme alla squadra di Conte e alla Roma. Per l'allenatore livornese si tratta della quarta miglior partenza in carriera in Serie A e sulla panchina del Milan non aveva mai conquistato così tanti punti nelle prime 5 giornate. Di seguito tutte le partenze di Massimiliano Allegri in Serie A

MILAN-NAPOLI 2-1, GLI HIGHLIGHTS

    Serie A: Ultime Notizie

    Le partite di Serie A di oggi

    guida tv

    Oggi, lunedì 29 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di campionato. Alle...

    Conte: "KDB contrariato? Spero per risultato o…"

    Serie A

    L'allenatore del Napoli sottolinea la buona prova della sua squadra nonostante la sconfitta di...

    Allegri: "Nostro obiettivo è tornare in Champions"

    Serie A

    L'allenatore del Milan analizza il successo sul Napoli sottolineando anche la grande prova di...