È stata una partita dominata, un'Inter praticamente perfetta dall'inizio alla fine infila la quinta vittoria di fila tra campionato e coppe. Chivu è soddisfatto dei suoi: "Siamo stati dominanti, abbiamo creato e ci siamo divertiti. Aggressivi e ordinati. Sul gol subìto dico 'pazienza' - dice a DAZN -, mi prendo gli 85 minuti fatti benissimo. Questo gruppo sta lavorando davvero sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Possiamo migliorare? Certamente, ma siamo anche consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo dando continuità e giochiamo con felicità e passione".

