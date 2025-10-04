Inter-Cremonese, Chivu: "Siamo stati dominanti, la squadra si è divertita"INTER
L'allenatore nerazzurro dopo il poker di San Siro a DAZN: "Sul gol subito dico 'pazienza', mi prendo gli 85 minuti fatti benissimo, questo gruppo sta lavorando davvero sodo. Dumfries arrabbiato al cambio? È giusto così, deve esserlo"
È stata una partita dominata, un'Inter praticamente perfetta dall'inizio alla fine infila la quinta vittoria di fila tra campionato e coppe. Chivu è soddisfatto dei suoi: "Siamo stati dominanti, abbiamo creato e ci siamo divertiti. Aggressivi e ordinati. Sul gol subìto dico 'pazienza' - dice a DAZN -, mi prendo gli 85 minuti fatti benissimo. Questo gruppo sta lavorando davvero sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Possiamo migliorare? Certamente, ma siamo anche consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo dando continuità e giochiamo con felicità e passione".
Su Dumfries stizzito al cambio
Chivu prosegue nella sua analisi: "La perfezione non esiste, oggi abbiamo fatto bene un po' di tutto, ma c'è sempre qualcosa da trovare da dire alla squadra. E lo farò. Bonny? Sono felice per lui, davanti abbiamo due giovani e due esperti, i giovani danno il loro contributo e alzano l'asticella. Dumfries arrabbiato al cambio? È giusto così, quando uno viene sostituito deve esserlo, con me e con tutti. Non mi ha detto nulla e ha dato un pugno al pallone, ma io i miei giocatori li voglio così".