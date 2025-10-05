Un punto per i rossoneri allo Stadium, pareggio analizzato dall'ex Allegri: "Quando abbiamo l'avversario in mano, bisogna ucciderlo in senso sportivo, in quel momento bisognava farlo. Non ho visto come ha calciato Pulisic, ma ci sta sbagliare i rigori. Leao deve trovare la condizione, ha i movimenti da centravanti ma gli serve un salto di qualità". E sul ritorno da avversario contro la Juve: "È stato emozionante e divertente, ringrazio anche il pubblico che mi ha accolto bene" JUVE-MILAN 0-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Un punto per il Milan dopo quattro vittorie di fila. Finisce 0-0 all'Allianz Stadium, pareggio d'abitudine per la Juventus (quinto di fila tra campionato e Champions) ma non per i rossoneri, che arrivavano dai successi contro Lecce, Bologna, Udinese e Napoli. Pesa il rigore sbagliato da Pulisic a inizio ripresa, errore pesante del capocannoniere della Serie A così come la chance sotto porta non sfruttata da Leao. Un pareggio che costa il ritardo di due punti dalla coppia Napoli-Roma, che comanda il torneo. Chi ha analizzato la partita è stato Massimiliano Allegri: "Non ho visto come ha calciato Pulisic, ma ci sta sbagliare i rigori… Il primo tempo è stato equilibrato con una circolazione lenta della palla. Nel secondo tempo siamo usciti fisicamente, ci sono state diverse occasioni e anche una grande parata di Maignan. Il lato positivo è che non abbiamo preso gol e allunghiamo la nostra striscia positiva. Il lato negativo è che in certi momenti della partita bisogna essere cattivi. Leao? È stata la sua prima settimana di lavoro dopo 45 giorni fuori. Domenica scorsa è entrato per necessità e non aveva fatto male. Deve trovare la condizione, abbiamo bisogno di lui e di Nkunku che ci possono risolvere le partite". Approfondimento Pulisic sbaglia, il Milan frena: 0-0 con la Juve

"Pulisic ha fatto una partita straordinaria" Ma un tridente con Pulisic, Leao e Nkunku è possibile? "L’importante è che siano tutti in buone condizioni - ha spiegato Allegri - serve ancora un po' di pazienza. Ma più giocatori tecnici ci sono e meglio è ricordando che anche i cambi sono importanti. Leao centravanti? Non è una novità per lui, lo faceva anche al Lille. Ha i movimenti da centravanti, ma quando è lì deve segnare e gli serve un salto di qualità. Gimenez ha fatto una bella partita, si è mosso bene anche sull’azione del rigore e lavora per la squadra. Volevo inserire gente fresca e con qualità tecniche, speravo che un colpo di genio di Leao potesse cambiarci la partita. Anche Pulisic ha fatto una partita straordinaria nonostante il rigore. Il punto di stasera ce lo portiamo a casa, ma dobbiamo fare qualcosa in più capendo il momento della partita". E in chiusura il suo ritorno all'Allianz Stadium: "È stato emozionante, ho visto tante persone con cui ho gioito e pianto alla Juventus. È stato divertente, ringrazio anche il pubblico che mi ha accolto molto bene". Approfondimento La classifica della Serie A