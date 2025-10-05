Quinto pareggio di fila dei bianconeri tra campionato e Champions, 0-0 commentato da Tudor: "Volevamo vincere ma ci prendiamo il punto. La stagione? Con due gol in più avremmo avuto altrettante vittorie oltre a quelle raggiunte". Sulla sostituzione di Yildiz e il 'nuovo' attacco: "Ho visto Kenan stanco, i ragazzi giocano tante partite. Le due punte possono essere una risorsa quando la partita si spacca" JUVENTUS-MILAN 0-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

E i pareggi consecutivi diventano cinque. Dallo scorso 16 settembre (4-4 col Dortmund) all'ultima serata all'Allianz Stadium, la Juventus sa solo pareggiare tra campionato e Champions. Un filotto che dopo il Borussia è proseguito con Verona, Atalanta e Villarreal fino al Milan, che impone lo 0-0 sfiorando la vittoria con un rigore sbagliato da Pulisic. Se la classifica vede i bianconeri a -3 dalla vetta, il momento della squadra va approfondito direttamente con l'allenatore Igor Tudor che ha parlato nel post-partita: "È stata la partita che ci aspettavamo, difficile contro una squadra forte. Ci prendiamo il punto, volevamo vincere ma il pareggio ci sta, è reale. Yildiz ha giocato più largo? Voleva scambiare con Cambiaso, nel nostro calcio le soluzioni si trovano da sole. Nel primo tempo hanno fatto cose interessanti, si trovano bene tra loro in un contesto organizzato. L’ho sostituito perché l’ho visto stanco: i ragazzi giocano tante partite, non è facile essere sempre freschi. E togliendolo siamo passati al 3-5-2 coprendo meglio il campo ma con due punte". Approfondimento Pulisic sbaglia, il Milan frena: 0-0 con la Juve

"L'attacco con due punte ci può stare" Proprio in riferimento all'attacco con due punte, Tudor ha spiegato come vede questa soluzione offensiva: "Ci penso, ma devo trovare qualcosa che vada bene a tutti. Si può provare, anche durante la partita quando si spacca. Questo 3-5-2 una ventina di minuti ci può stare". Sull'indisponibile Bremer: "Non credo mancherà dopo la sosta. Ha provato in allenamento e ha avuto solo un fastidio. Arriva da un anno di inattività, era meglio non farlo giocare. Ma sarà a posto dopo la sosta". E sul suo momento in bianconero: "Io sto bene, con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e sarebbe stato perfetto. Ma mi devo concentrare sulle cose che facciamo in campo e stare vicino ai ragazzi. Saremo sul pezzo sempre". Approfondimento La classifica della Serie A