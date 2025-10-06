Calendario Serie A e coppe: le partite delle big fino alla prossima sosta di novembre
Dopo la seconda pausa per le Nazionali, la Serie A tornerà in campo nel weekend del 18-19 ottobre. A chi spetta ora il calendario più duro da qui alla prossima sosta di metà novembre? Ecco le partite delle squadre che partecipano alle coppe europee, oltre a Milan e Lazio che si ritroveranno di fronte in occasione degli ottavi di Coppa Italia, in programma però solo da dicembre
- Torino-Napoli (7^ giornata Serie A), sabato 18 ottobre ore 18
- Psv Eindhoven-Napoli (3^ giornata Champions League), martedì 21 ottobre ore 21
- Napoli-Inter (8^ giornata Serie A), sabato 25 ottobre ore 18
- Lecce-Napoli (9^ giornata Serie A), martedì 28 ottobre ore 18.30
- Napoli-Como (10^ giornata Serie A), sabato 1 novembre ore 18
- Napoli-Eintracht Francoforte (4^ giornata Champions League), martedì 4 novembre ore 18.45
- Bologna-Napoli (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 15
- Roma-Inter (7^ giornata Serie A), sabato 18 ottobre ore 20.45
- Union Saint Gilloise-Inter (3^ giornata Champions League), martedì 21 ottobre ore 21
- Napoli-Inter (8^ giornata Serie A), sabato 25 ottobre ore 18
- Inter-Fiorentina (9^ giornata Serie A), mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- Verona-Inter (10^ giornata Serie A), domenica 2 novembre ore 12.30
- Inter-Kairat Almaty (4^ giornata Champions League), mercoledì 5 novembre ore 21
- Inter-Lazio (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 20.45
- Atalanta-Lazio (7^ giornata Serie A), domenica 19 ottobre ore 18
- Atalanta-Slavia Praga (3^ giornata Champions League), mercoledì 22 ottobre ore 21
- Cremonese-Atalanta (8^ giornata Serie A), sabato 25 ottobre ore 20.45
- Atalanta-Milan (9^ giornata Serie A), martedì 28 ottobre ore 20.45
- Udinese-Atalanta (10^ giornata Serie A), sabato 1 novembre ore 15
- Marsiglia-Atalanta (4^ giornata Champions League), mercoledì 5 novembre ore 21
- Atalanta-Sassuolo (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 12.30
- Como-Juventus (7^ giornata Serie A), domenica 19 ottobre ore 12.30
- Real Madrid-Juventus (3^ giornata Champions League), mercoledì 22 ottobre ore 21
- Lazio-Juventus (8^ giornata Serie A), domenica 26 ottobre ore 20.45
- Juventus-Udinese (9^ giornata Serie A), mercoledì 29 ottobre ore 18.30
- Cremonese-Juventus (10^ giornata Serie A), sabato 1 novembre ore 20.45
- Juventus-Sporting CP (4^ giornata Champions League), martedì 4 novembre ore 21
- Juventus-Torino (11^ giornata Serie A), sabato 8 novembre ore 18
- Roma-Inter (7^ giornata Serie A), sabato 18 ottobre ore 20.45
- Roma-Viktoria Plzen (3^ giornata Europa League), giovedì 23 ottobre ore 21
- Sassuolo-Roma (8^ giornata Serie A), domenica 26 ottobre ore 15
- Roma-Parma (9^ giornata Serie A), mercoledì 29 ottobre ore 18.30
- Milan-Roma (10^ giornata Serie A), domenica 2 novembre ore 20.45
- Rangers-Roma (4^ giornata Europa League), giovedì 6 novembre ore 21
- Roma-Udinese (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 18
- Cagliari-Bologna (7^ giornata Serie A), domenica 19 ottobre ore 15
- FCSB-Bologna (3^ giornata Europa League), giovedì 23 ottobre ore 18.45
- Fiorentina-Bologna (8^ giornata Serie A), domenica 26 ottobre ore 18
- Bologna-Torino (9^ giornata Serie A), mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- Parma-Bologna (10^ giornata Serie A), domenica 2 novembre ore 18
- Bologna-Brann (4^ giornata Europa League), giovedì 6 novembre ore 21
- Bologna-Napoli (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 15
- Milan-Fiorentina (7^ giornata Serie A), domenica 19 ottobre ore 20.45
- Rapid Vienna-Fiorentina (2^ giornata Conference League), giovedì 23 ottobre ore 18.45
- Fiorentina-Bologna (8^ giornata Serie A), domenica 26 ottobre ore 18
- Inter-Fiorentina (9^ giornata Serie A), mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- Fiorentina-Lecce (10^ giornata Serie A), domenica 2 novembre ore 15
- Mainz-Fiorentina (3^ giornata Conference League), giovedì 6 novembre ore 18.45
- Genoa-Fiorentina (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 15
- Milan-Fiorentina (7^ giornata Serie A), domenica 19 ottobre ore 20.45
- Milan-Pisa (8^ giornata Serie A), venerdì 24 ottobre ore 20.45
- Atalanta-Milan (9^ giornata Serie A), martedì 28 ottobre ore 20.45
- Milan-Roma (10^ giornata Serie A), domenica 2 novembre ore 20.45
- Parma-Milan (11^ giornata Serie A), sabato 8 novembre ore 20.45
- Atalanta-Lazio (7^ giornata Serie A), domenica 19 ottobre ore 18
- Lazio-Juventus (8^ giornata Serie A), domenica 26 ottobre ore 20.45
- Pisa-Lazio (9^ giornata Serie A), giovedì 30 ottobre ore 20.45
- Lazio-Cagliari (10^ giornata Serie A), lunedì 3 novembre ore 20.45
- Inter-Lazio (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 20.45