Serie A 2025-2026, la CLASSIFICA se le partite durassero 70 minuti
Per il Napoli capolista gli ultimi 20 minuti sono stati un fattore in questo inizio di Serie A: la squadra di Conte ha piegato Cagliari e Pisa e rimontato il Genoa, di fatto costruendo parte del suo bottino. Stesso discorso per la Juventus di Igor Tudor, che nel finale ha avuto la meglio su Inter e Genoa e raggiunto l'Atalanta. Ecco allora come sarebbe la classifica se le partite durassero soltanto 70 minuti invece che 90' (dati Opta). Gli azzurri e i bianconeri sarebbero molto più giù...
- Punti prima del 70': 15
- Punti effettivi: 15
- Differenza: -
- Punti prima del 70': 13
- Punti effettivi: 12
- Differenza: -1
- Punti prima del 70': 13
- Punti effettivi: 13
- Differenza: -
- Punti prima del 70': 12
- Punti effettivi: 10
- Differenza: -2
- Punti prima del 70': 10
- Punti effettivi: 8
- Differenza: -2
- Punti prima del 70': 9
- Punti effettivi: 9
- Differenza: -
- Punti prima del 70': 9
- Punti effettivi: 9
- Differenza: -
- Punti prima del 70': 9
- Punti effettivi: 7
- Differenza: -2
- Punti prima del 70': 9
- Punti effettivi: 15
- Differenza: +6
- Punti prima del 70': 7
- Punti effettivi: 10
- Differenza: +3
- Punti prima del 70': 7
- Punti effettivi: 12
- Differenza: +5
- Punti prima del 70': 7
- Punti effettivi: 9
- Differenza: +2
- Punti prima del 70': 6
- Punti effettivi: 8
- Differenza: +2
- Punti prima del 70': 6
- Punti effettivi: 3
- Differenza: -3
- Punti prima del 70': 6
- Punti effettivi: 2
- Differenza: -4
- Punti prima del 70': 6
- Punti effettivi: 5
- Differenza: -1
- Punti prima del 70': 5
- Punti effettivi: 5
- Differenza: -
- Punti prima del 70': 3
- Punti effettivi: 3
- Differenza: -
- Punti prima del 70': 3
- Punti effettivi: 5
- Differenza: +2
- Punti prima del 70': 3
- Punti effettivi: 2
- Differenza: -1