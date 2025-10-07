Per il Napoli capolista gli ultimi 20 minuti sono stati un fattore in questo inizio di Serie A: la squadra di Conte ha piegato Cagliari e Pisa e rimontato il Genoa, di fatto costruendo parte del suo bottino. Stesso discorso per la Juventus di Igor Tudor, che nel finale ha avuto la meglio su Inter e Genoa e raggiunto l'Atalanta. Ecco allora come sarebbe la classifica se le partite durassero soltanto 70 minuti invece che 90' (dati Opta). Gli azzurri e i bianconeri sarebbero molto più giù...

LA CLASSIFICA DI A 'REALE'