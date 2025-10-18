Dopo tre vittorie di fila in campionato, i giallorossi si fermano all'Olimpico. Una sconfitta commentata a Sky da Gasperini a partire dal gol-partita: "Non avevamo ancora preso le misure, c'è stata troppa leggerezza. Però abbiamo giocato bene in difesa e sulle fasce. Sicuramente ci sono sconfitte che ti insegnano qualcosa". Altre parole di stima per il collega Chivu: "Non era facile subentrare a Inzaghi, lo sta facendo con merito e le sue idee"

La Roma si ferma all'Olimpico, terzo stop casalingo dopo quelli contro Torino e Nizza. Il big match lo vince l'Inter, 1-0 targato Bonny che rende ancora più affollata la vetta del campionato occupata ora anche dai nerazzurri. Buona prova nonostante la sconfitta da parte dei giallorossi, puniti in avvio ma più volte vicino al pareggio soprattutto nella ripresa. Qualche perplessità in occasione del gol-partita, episodio analizzato a Sky Sport da Gian Piero Gasperini : "Hermoso segue le mie indicazioni, ha fatto bene a uscire alto. Potevamo riprendere Bonny in velocità, forse non avevamo ancora preso le misure e magari qualcuno in Nazionale si è dimenticato i movimenti… È stato un episodio che ha determinato la partita, ma guardiamo oltre. Nella ripresa avevamo tanti giocatori offensivi, eravamo contro un’Inter forte ed era normale essere in difficoltà nel primo tempo. Sicuramente ci sono sconfitte che ti danno qualcosa ".

"Soddisfatto della difesa. E Chivu..."

Gasperini si è detto soddisfatto della modifica tattica legata all'assenza di Angelino, ovvero Celik e Wesley sulle fasce con Hermoso in difesa e Ndicka spostato a destra: "Secondo me la difesa ha funzionato bene stasera, abbiamo concesso poco. Sulle fasce Celik e Wesley hanno fatto bene con spinta e continuità, mi spiace che Ndicka sia mancino e abbia dovuto a giocare a destra ma non centra nulla con l’episodio del gol". E l'allenatore giallorosso ha speso ancora belle parole per Cristian Chivu: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo ai tempi dell’Inter, quando lui era infortunato. Ho sempre apprezzato il giocatore e la persona, mi piace perché non era facile subentrare dopo inzaghi: lo sta facendo con merito e le sue idee".