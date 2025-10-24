Chivu: "Napoli? Innegabile sia importante"

Sul tema delle rotazioni: come sta lavorando lei?

"Diouf e Luis Henrique hanno giocato meno per ora ma hanno margini di crescita, ad oggi non li reputo ancora pronti ma non vuol dire che non gli ho dato la possibilità. Forse con tante partite ravvicinate ho avuto meno tempo per ascoltarli e spiegargli cose, ma hanno qualità, la vedo ogni giorno e arriverà il momento in cuii si sbloccheranno e li vedremo in campo più spesso"