Chivu: "Napoli? Innegabile sia importante"

Napoli-Inter, Chivu: "Innegabile sia importante, c'è rivalità"
Alla vigilia del big match contro il Napoli, l'allenatore dell'Inter presenta la gara in conferenza stampa: "Con il Napoli c'è rivalità ma il fatto di affrontare Conte non è una motivazione in più". Sul giorno di riposo concesso alla squadra: "Mi fido di loro, a volte il riposo è il miglior allenamento. Meglio Pio o Bonny con Lautaro? Per me non ci sono coppie, ho quattro attaccanti compatibili e generosi"
Termina qui la conferenza di Chivu
Sul tema delle rotazioni: come sta lavorando lei?
"Diouf e Luis Henrique hanno giocato meno per ora ma hanno margini di crescita, ad oggi non li reputo ancora pronti ma non vuol dire che non gli ho dato la possibilità. Forse con tante partite ravvicinate ho avuto meno tempo per ascoltarli e spiegargli cose, ma hanno qualità, la vedo ogni giorno e arriverà il momento in cuii si sbloccheranno e li vedremo in campo più spesso"
Domani alcuni giocatori dell'Inter affronteranno il loro ex allenatore e quasi tutti la squadra che li ha battuti un anno fa: c'è voglia di rivalsa?
"Non credo abbiano sassolini da togliersi. Dopo Conte c'è stato Inzaghi e si è vinta la seconda stella e sono state giocate due finali di Champions. Non credo che sia una motivazione in più pensare che si affronta Conte, siamo l'Inter"
In questa Serie A è sempre più difficile fare gol?
"Non vedo un problema, vuol dire che le squadre sono preparate bene e anche gli allenatori. All'estero c'è meno preoccupazione per l'avversario e si pensa più all'evoluzione della propria squadra. Ma non vuol dire che il calcio italiano è scaduto o in ritardo, è un modo diverso di interpretarlo"
Come ti poni sulla questione di Milan-Como a Perth?
"Ho imparato a non lamentarmi e a guardare il lato positivo delle cose"
Cosa cambia per Lautaro e per l'Inter se gioca Bonny o Esposito?
"Per me non cambia niente, ho 4 attaccanti compatibili e generosi, se li mischio il rendimento della squadra è uguale. Per me non esistono coppie, hanno dimostrato di saper stare insieme"
Nota differenze tra la preparazione di una partita così da giocatore e da allenatore?
"Ho imparato che tutte le partite vanno trattate in modo uguale per dare continuità, non puoi permetterti il lusso di considerarti superiore ad altri o non vinci. Ho vissuto in squadre in cui era più difficile l'allenamento delle partite ma poi avevamo sempre l'atteggiamento giusto"
E' una partita che può indirizzare il campionato?
"E' importante, siamo solo all'ottava giornata. Capiamo che ci si gioca tanto ma non tutto. Andiamo con convinzione e dobbiamo essere preparati"
Ha dato un giorno di riposo prima di Napoli-Inter... Si fida molto dei suoi giocatori
"Non devo giustificarlo, mi sembra normale. E' il miglior allenamento a volte. Veniamo da un periodo molto intenso, mi sembrava giusto staccare un po' e concedere loro una giornata con le famiglie. Mi fido della loro professionalità"
Che risposte deve dare questa partita?
"Non possiamo fare paragoni con l'anno scorso ma guardare cosa è accaduto l'anno scorso: loro hanno vinto il campionato e noi no. La rivalità e le amibizioni ci sono"
Inizia la conferenza stampa di Cristian Chivu
Chivu: "Questo gruppo ha il fuoco dentro"
Dopo il bel successo in Champions, Chivu aveva analizzato così il momento a Sky: "L'Inter doveva mettersi alle spalle il finale della scorsa stagione, l'amarezza fa brutti scherzi ma questo gruppo doveva essere compreso e ha ancora il fuoco dentro. I giovani? Bisogna credere in loro. E i miei giocatori hanno qualità e margini di miglioramento"
I momenti di Inter e Napoli
Momenti opposti per Inter e Napoli: i nerazzurri arrivano dal 4-0 in Champions all'Union SG (e nel complesso hanno vinto le ultime 7 partite di fila) mentre la squadra di Conte è crollata in Champions (6-2 dal Psv) dopo aver perso in campionato contro il Torino
Domani Napoli-Inter, Chivu parla oggi alle 14
Vigilia di Napoli-Inter, big match dell'ottava giornata di A in programma sabato 25 ottobre alle 18. Una sfida a cui i nerazzurri arrivano reduci da 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Del momento dell'Inter, della partita con il Napoli e delle possibili news sulla formazione parlerà Cristian Chivu in conferenza stampa a partire dalle 14. La seguiremo qui in diretta, con le sue parole LIVE