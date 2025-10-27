"In questi momenti, in cui si crea tanto, si gioca bene e non si vince, bisogna mantenere molta calma e lucidità, valutare le prestazioni e capire che cosa manca". Parola di Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta che ha introdotto la sfida di martedì alle 20.45 a Bergamo contro il Milan. Momento delicato per i nerazzurri, ancora imbattuti in campionato dove però arrivano da quattro pareggi consecutivi: "Dobbiamo fare gol, è quello che sta facendo la differenza. Se guardo i numeri, con le qualità che abbiamo in avanti avremmo otto punti in più. Stiamo pagando un'estate un po’ così con le situazioni di Lookman e Scamacca. Krstovic? Credo di lui, bisogna dargli tempo". Juric respinge l'opinione di aver regalato un tempo a Cremona e parla di Massimiliano Allegri: "Non abbiamo regalato nulla, non possiamo sempre giocare come contro la Lazio. Sono giudizi, ma per me sono sbagliati. Allegri è molto intelligente, noi non abbiamo il suo livello comunicativo: hanno pareggiato all'ultimo minuto e ha detto che con il Pisa è stato un punto guadagnato, noi abbiamo pareggiato a Cremona e siamo depressi. Sono convinto che faremo una grande partita. Si vede che questo Milan è che una squadra di Allegri, equilibrata, che sfrutta le qualità e non concede molto agli avversari".

