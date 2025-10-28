Sabato alle 20.45 allo stadio Ferraris di Genova si giocherà Genoa-Cremonese. Vieira punta ancora su Ekhator. Possibile novità sulla trequarti con Thorsby centrale e Vitinha spostato sull’esterno. Nella Cremonese Zerbin ancora a sinistra, con Barbieri a destra e Terracciano nel terzetto difensivo. In attacco Vardy potrebbe rifiatare: Vazquez è pronto ad affiancare Bonazzoli dal primo minuto

