Sabato alle 20.45 allo stadio Ferraris di Genova si giocherà Genoa-Cremonese. Vieira punta ancora su Ekhator. Possibile novità sulla trequarti con Thorsby centrale e Vitinha spostato sull’esterno. Nella Cremonese Zerbin ancora a sinistra, con Barbieri a destra e Terracciano nel terzetto difensivo. In attacco Vardy potrebbe rifiatare: Vazquez è pronto ad affiancare Bonazzoli dal primo minuto
GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione
Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. All. Patrick Vieira
- Rientro in gruppo per Marcandalli e Stanciu con il secondo che era fermo dai primi giorni di ottobre. Infermeria vuota quindi per Vieira
- Qualche tifoso ha chiesto il rientro di Martin a sinistra ma per ora il tecnico pare voler continuare con Ellertsson basso e Norton-Cuffy alto a destra
- Ekhator pare la soluzione più scontata in attacco anche se, come spesso accaduto, è pronta una staffetta là davanti. Sulla trequarti la possibile variazione sul tema è Thorsby centrale con Vitinha esterno
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Vázquez, Bonazzoli. All. Davide Nicola
- Nicola cambia ma per riproporre il "vecchio" assetto: Bondo ha smaltito l'influenza e si candida per tornare al centro delle operazioni
- Zerbin può essere dirottato ancora a sinistra con Barbieri a destra e Terracciano nel trio dietro
- Davanti, Vardy sarebbe alla terza da titolare in meno di due settimane. Possibile che debba rifiatare. Vazquez pronto quindi ad affiancare Bonazzoli