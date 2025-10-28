Juve-Spalletti, la rassegna stampa sul nuovo allenatore
Dopo l’esonero di Igor Tudor ufficializzato ieri, sui giornali di oggi è ovviamente grande lo spazio dedicato alla panchina della Juventus, con Luciano Spalletti candidato principale a diventare il nuovo allenatore bianconero. Ecco una rassegna stampa di come i quotidiani italiani hanno trattato la notizia del cambio di guida tecnica della Juve e dei nuovi scenari
- “Avanti Spalletti”: dopo l’esonero di Tudor, così titola la Gazzetta che riferisce del possibile incontro previsto oggi tra Comolli e l’ex Ct della Nazionale. Due gli editoriali: “La Signora mangia allenatori” sui tanti cambi in panchina degli ultimi tempi bianconeri, poi Marco Iaria fa i conti del club, con un miliardo 'bruciato' in otto anni
- “La Juve a Lucio”: anche il Corsport apre con l’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli, candidato a prendersi ora la panchina della Juve, non tralasciando però Mancini come alternativa. Il quotidiano riporta anche le parole di Buffon, che ha lavorato con Spalletti in Nazionale: secondo l'ex portiere, Luciano è la soluzione ideale per la Juve
- “Juve, perché Spalletti”. Il quotidiano sportivo torinese analizza le motivazioni che hanno portato a mettere l’ex Ct al primo posto della lista dei successori di Tudor, senza trascurare le piste che, in caso di mancato accordo con Spalletti, porterebbero a Mancini e Palladino. L’attacco dell’editoriale del direttore Guido Vaciago, a commento dell’ennesimo cambio in panchina, è indicativo di un momento juventino mai così poco stabile: “Avanti un altro”
- “Scatto Spalletti” è il titolo scelto dal quotidiano torinese per trattare il tema Juve: su una pagina la situazione dei candidati alla panchina, con l’ex Ct davanti a Mancini, Palladino e all’outsider Terzic. Nella pagina accanto un’analisi come come Tudor si è ‘giocato’ la Juve, tra acquisti svalutati e rischio per perdere il treno Champions. Su La Stampa non manca anche un intervento di Marco Tardelli, che detta la possibile linea da tenere da adesso in poi: “Tradizioni da ritrovare e responsabilità condivise”
- “Crisi bianconera: tutti colpevoli”. L’analisi del momento complicato della Juve è affidata alla firma di Tony Damascelli, che analizza cosa ha portato all’esonero di Tudor, i suoi errori senza però trascurare quelli commessi dalla società. In basso il punto sulla corsa al successore dell’allenatore croato: Spalletti in pole in una Juve che ha ancora a libro paga pure Thiago Motta
- “Già finita l’era Tudor: la Juve su Spalletti per tornare a vincere”. Il quotidiano indica l’ex Ct come primo candidato individuato per rispettare il motto del “vincere è l’unica cosa che conta” e racconta il retroscena dei rapporti diventati complicati tra Tudor e alcuni calciatori. Su La Repubblica anche gli interventi di due grandi ex bianconeri. Da Dino Zoff, che parla di “decisione inevitabile, non c’era più serenità”, ad Alessio Tacchinardi: “Luciano è il candidato perfetto, serve un elettrochoc”