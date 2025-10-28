Dove vedere Lecce-Napoli

La partita Lecce-Napoli, valida per la 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa martedì 28 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Napoli

Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via del gol nelle quattro più recenti; i pugliesi potrebbero eguagliare il loro record negativo di match di fila a secco di reti contro una singola squadra nel torneo: cinque, registrato contro Genoa, Inter e Torino. Il Lecce ha perso tutte le ultime cinque sfide al Via del Mare contro il Napoli in Serie A e nella storia della competizione non ha mai incassato sei sconfitte casalinghe di fila contro una singola squadra - cinque anche contro la Sampdoria tra il 2004 e il 2020. Il Lecce è reduce da due pareggi consecutivi al Via del Mare in campionato (contro Bologna e Sassuolo); l'ultima volta in cui i salentini hanno pareggiato almeno tre match casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra agosto e ottobre 2022 (quattro in quel caso). Nell'anno solare 2025, il Lecce è la squadra che ha perso più partite casalinghe in Serie A (otto su 14); nello stesso periodo solo l'Udinese (21) ha subito più gol in gare interne dei salentini (20). Il Napoli ha perso le ultime quattro trasferte ufficiali (contro Manchester City, Milan, Torino e PSV); i partenopei non subiscono cinque sconfitte di fila fuori casa considerando tutte le competizioni dal periodo tra maggio e ottobre 2009, con Donadoni allenatore. Dopo due 'clean sheet' di fila, il Lecce ha subito tre gol nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese e potrebbe incassare almeno tre reti per due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (quattro gol al passivo, sia contro il Cagliari che contro l'Inter).