Brambilla: "La squadra aveva voglia di rivalsa"

L'allenatore della Next Gen, alla guida della Juventus nel turno infrasettimanale in attesa dell'arrivo di Spalletti, ha commentato la vittoria contro l'Udinese: "Ho cercato di trasmettere fiducia e serenità, abbiamo meritato i 3 punti. Il morale non era buono visto il periodo difficile, i ragazzi hanno qualità e bisognava solamente tirarla fuori. A livello personale è stata una bella emozione vivere questo contesto da dentro"

La Juventus torna a vincere dopo 8 partite. La squadra bianconera, guidata da Massimo Brambilla dopo l'esonero di Tudor, ha battuto 3-1 allo Stadium l'Udinese di Runjaic. Al termine del match l'allenatore della Next Gen, che ha diretto Vlahovic e compagni in questo turno infrasettimanale in attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti, ha commentato la prova della sua squadra. "Ho cercato di trasmettere fiducia, di tranquillizzare i ragazzi - ha dichiarato su Dazn -. Sono giocatori forti ed esperti, sanno quello che devono fare e penso che oggi abbiano meritato la vittoria giocando una gran partita. Il gol a fine primo tempo avrebbe potuto complicare le cose, nella ripresa siamo entrati in campo con fiducia e coraggio e non c'è nient'altro da dire sulla prestazione". Su Yildiz: "Kenan è un giocatore di talento e bisogna lasciarlo libero di trovare lo spazio che crede, come tutti i giocatori di talento. L'ho avuto per un periodo nell'Under23, la sua posizione ideale è quando parte da sinistra. Poi lo spazio se lo trova lui, è un giocatore formidabile".

"Era necessario tirare fuori la qualità" Successivamente Brambilla ha parlato di come ha trovato il gruppo: "Questa squadra stava vivendo un periodo difficile dove i risultati non arrivavano, il morale non era buono. Sono ragazzi forti, hanno esperienza. Gli ho detto di concentrarsi e di fare bene in campo, hanno qualità e bisognava solo tirarla fuori". Serata sicuramente emozionante anche per lo stesso Brambilla: "C'è grande soddisfazione, poi leggere negli occhi dei ragazzi questa contentezza è sicuramente anche la mia. Abbiamo preparato la partita in 2 giorni, il lavoro fatto è quello che facciamo più o meno nella Next Gen. Quello che cambia è il contesto che abbiamo vissuto stasera. Non c'era molto entusiasmo per il periodo difficile ma quando il pubblico si è scaldato è stata una bella emozione per me viverlo da dentro". In chiusura su come ha preparato la partita: "Abbiamo avuto la rifinitura per preparare la gara. La prima cosa da capire erano le condizioni dei ragazzi, mi sono confrontato con lo staff che era rimasto e abbiamo messo giù questa formazione. Il gol fatto all'inizio ci ha agevolato, la forza di questa squadra stasera è stata reagire dopo aver preso quel gol che avrebbe potuto essere pericoloso".