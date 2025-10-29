Le partite di Serie A di oggi

Sono sei gli appuntamenti del turno infrasettimanale di Serie A, mercoledì 29 ottobre, da seguire su Sky e su NOW. Alle 18.30 Roma-Parma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sempre alle 18.30 Juventus-Udinese e Como-Verona. Alle 20.45 invece è il momento di Inter-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Vanessa Leonardi. Alle 20.45 anche Bologna-Torino e Genoa-Cremonese.