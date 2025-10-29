Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanaleguida tv
Oggi, mercoledì 29 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di campionato. Alle 18.30 Roma-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW e alle 20.45 Inter-Fiorentina su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Sono sei gli appuntamenti del turno infrasettimanale di Serie A, mercoledì 29 ottobre, da seguire su Sky e su NOW. Alle 18.30 Roma-Parma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sempre alle 18.30 Juventus-Udinese e Como-Verona. Alle 20.45 invece è il momento di Inter-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Vanessa Leonardi. Alle 20.45 anche Bologna-Torino e Genoa-Cremonese.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Mercoledì alle 17.30 e alle 20.00 Wednesday Night condotto da Giorgia Cenni, con Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi ospiti in studio. Postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
- dalle 17.30 e dalle 20.00: Sky Wednesday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi
- alle 18.30: ROMA-PARMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- ore 18.30: Juventus-Udinese su DAZN 1
- ore 18.30: Como-Verona su DAZN 2
- alle 20.45: INTER-FIORENTINA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Vanessa Leonardi
- ore 20.45: Bologna-Torino su DAZN 1
- ore 20.45: Genoa-Cremonese su DAZN 2
- dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini