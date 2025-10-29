Come giocherà la Juve di Spalletti, le opzioni potrebbero essere diversi sistemi e un leggera rotazione di giocatori tra le due Juve "tipo". Un 4-3-3 sul "modello Napoli" con tridente formato da Conceição, David e Yildiz, e con Koopmeiners a centrocampo. Oppure un 4-2-3-1 che ruoterebbe proprio intorno a Yildiz , più l'inserimento del jolly McKennie

SPALLETTI-JUVE: LA GIORNATA LIVE - JUVE-UDINESE 3-1: HIGHLIGHTS