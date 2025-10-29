Spalletti alla Juventus, la probabile formazione: moduli e come giocherà
Come giocherà la Juve di Spalletti, le opzioni potrebbero essere diversi sistemi e un leggera rotazione di giocatori tra le due Juve "tipo". Un 4-3-3 sul "modello Napoli" con tridente formato da Conceição, David e Yildiz, e con Koopmeiners a centrocampo. Oppure un 4-2-3-1 che ruoterebbe proprio intorno a Yildiz , più l'inserimento del jolly McKennie
- C'è grande attesa per capire come sarà la sua nuova Juve, per un allenatore che in carriera ha cambiato tanti sistemi: il 4231 è stato quello usato prevalentemente. Difesa a 4 anche in caso di 4-3-3. Porterà sicuramente idee e il suo piano di gioco. Certamente Yildiz sarà il fulcro: ama partire da sinistra, ma poi si accentra e sa svariare.
- Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti
- Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz, McKennie; David. All. Spalletti