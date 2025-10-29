Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spalletti alla Juventus, la probabile formazione: moduli e come giocherà

Serie A fotogallery
25 foto

Come giocherà la Juve di Spalletti, le opzioni potrebbero essere diversi sistemi e un leggera rotazione di giocatori tra le due Juve "tipo". Un 4-3-3 sul "modello Napoli" con tridente formato da Conceição, David e Yildiz, e con Koopmeiners a centrocampo. Oppure un 4-2-3-1 che ruoterebbe proprio intorno a Yildiz , più l'inserimento del jolly McKennie

SPALLETTI-JUVE: LA GIORNATA LIVE - JUVE-UDINESE 3-1: HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Le partite di Serie A di oggi

    guida tv

    Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky -...

    Chivu: "Serve superare le difficoltà per sognare"

    inter

    L'allenatore dell'Inter commenta il successo netto sulla Fiorentina che consente ai nerazzurri di...

    Brambilla: "La squadra aveva voglia di rivalsa"

    Serie A

    L'allenatore della Next Gen, alla guida della Juventus nel turno infrasettimanale in attesa...