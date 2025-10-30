Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanaleguida tv
Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Giovedì 30 ottobre si chiude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Sassuolo e, alle 20.45, Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Fernando Orsi; inviati Marina Presello e Matteo Petrucci.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Giovedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.
Serie A, la programmazione di oggi
Giovedì 30 ottobre
- ore 18.30: Cagliari-Sassuolo su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.40: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: PISA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Fernando Orsi; inviati Marina Presello e Matteo Petrucci