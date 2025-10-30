Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanale

guida tv

Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Giovedì 30 ottobre si chiude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Sassuolo e, alle 20.45, Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Fernando Orsi; inviati Marina Presello e Matteo Petrucci.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Giovedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.

Serie A, la programmazione di oggi

Giovedì 30 ottobre

  • ore 18.30: Cagliari-Sassuolo su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino
  • alle 20.45: PISA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Fernando Orsi; inviati Marina Presello e Matteo Petrucci

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky -...

Chivu: "Serve superare le difficoltà per sognare"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il successo netto sulla Fiorentina che consente ai nerazzurri di...

Brambilla: "La squadra aveva voglia di rivalsa"

Serie A

L'allenatore della Next Gen, alla guida della Juventus nel turno infrasettimanale in attesa...

Gasperini: "Il morale è alto, siamo in crescita"

roma

L'allenatore dopo il 2-1 al Parma e il primato in classifica: "Abbiamo avuto difficolta nella...

Ferguson sostituito dopo 7': botta alla caviglia

roma-parma

Il ritorno da titolare di Evan Ferguson è durato solo 7 minuti: l'attaccante irlandese, toccato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE