Le partite di Serie A di oggi

Giovedì 30 ottobre si chiude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Sassuolo e, alle 20.45, Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Fernando Orsi; inviati Marina Presello e Matteo Petrucci.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Giovedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.