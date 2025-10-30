Dove vedere Pisa-Lazio

I numeri di Pisa e Lazio

La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa (2V, 3N), con l'ultima di queste andata in scena il 5 maggio 1991: 1-0, con un gol di Ruben Sosa. Il Pisa ha perso l'ultimo incrocio casalingo contro la Lazio in campionato, dopo che non aveva subito alcuna sconfitta in tutti i precedenti sei tra Serie A e Serie B (2V, 4N). La Lazio ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Pisa in Serie A (due vittorie 1-0 e un pareggio 0-0, tra il 1989 e il 1991) e solo contro il Genoa (quattro) i biancocelesti vantano una serie aperta di più clean sheet consecutivi nel massimo campionato. Dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona e il 2-2 contro il Milan, il Pisa potrebbe rimanere imbattuto in tre match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 1990 (2V, 1N); inoltre, i nerazzurri non pareggiano tre gare consecutive nel massimo campionato dal periodo tra dicembre 1988 e gennaio 1989 (una delle quali proprio contro la Lazio). Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Genoa nel torneo in corso). Le quattro trasferte della Lazio in questa Serie A hanno prodotto solo sei gol tra segnati e subiti, una media di 1.5 a incontro; i biancocelesti sono stati sconfitti in due di queste (1V, 1N), tanti ko quanti nelle 12 precedenti (8V, 2N). La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A, tra cui in entrambe le ultime due contro Atalanta e Juventus. La prima vittoria da allenatore in Serie A di Alberto Gilardino è arrivata proprio contro la Lazio, il 27 agosto 2023 quando sedeva sulla panchina del Genoa (1-0).