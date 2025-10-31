Sabato 1° novembre alle 20.45 (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Spalletti farà il suo esordio sulla panchina della Juve sul campo della Cremonese. Nicola è intenzionato a confermare in blocco la squadra che ha battuto il Genoa. Rebus, invece, per i bianconeri: l'ex Ct non potrà contare su Yildiz (gestione dei carichi di lavoro) e Kelly (affaticamento muscolare)
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini, Bonazzoli, Vardy. All. Davide Nicola. All. Nicola.
- Nicola dovrebbe dare continuità alla formazione che ha battuto in trasferta il Genoa nel turno infrasettimanale.
- A centrocampo confermato Bondo al centro con Vandeputte e Payero ai fianchi
- In attacco ancora spazio alla coppia Bonazzoli-Vardy
JUVENTUS (3-5-2) la probabile formazione
JUVENTUS(3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Conceicao, Vlahovic, Openda. All. Spalletti.
- Non ci sono Kelly e Yildiz nella lista dei convocati della Juventus per la trasferta di Cremona: Spalletti dovrà rinunciare sia al difensore che al suo numero 10 per l'esordio in bianconero
- Torna tra i convocati Thuram che dovrebbe partire dalla panchina
- In mediana occhio al possibile ritorno di Koopmeiners
- In attacco tanti dubbi: potrebbe rivedersi Conceicao dal 1'