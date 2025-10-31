Sabato 1° novembre alle 20.45 (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Spalletti farà il suo esordio sulla panchina della Juve sul campo della Cremonese. Nicola è intenzionato a confermare in blocco la squadra che ha battuto il Genoa. Rebus, invece, per i bianconeri: l'ex Ct non potrà contare su Yildiz (gestione dei carichi di lavoro) e Kelly (affaticamento muscolare)

SERIE A, TUTTI GLI INDISPONIBILI