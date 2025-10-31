Offerte Sky
Cremonese-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato 1° novembre alle 20.45 (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Spalletti farà il suo esordio sulla panchina della Juve sul campo della Cremonese. Nicola è intenzionato a confermare in blocco la squadra che ha battuto il Genoa. Rebus, invece, per i bianconeri: l'ex Ct non potrà contare su Yildiz (gestione dei carichi di lavoro) e Kelly (affaticamento muscolare)

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Difensore centrale
Cremonese
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
difensore centrale
Cremonese
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Martín Payero
mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
Cremonese
Romano Floriani
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
attaccante
Cremonese
Jamie Vardy
attaccante

La probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini, Bonazzoli, Vardy. All. Davide Nicola. All. Nicola. 

  • Nicola dovrebbe dare continuità alla formazione che ha battuto in trasferta il Genoa nel turno infrasettimanale.
  • A centrocampo confermato Bondo al centro con Vandeputte e Payero ai fianchi
  • In attacco ancora spazio alla coppia Bonazzoli-Vardy
Juventus
Michele Di Gregorio
PORTIERE
Juventus
Pierre Kalulu
difensore centrale
Juventus
Daniele Rugani
difensore centrale
Juventus
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
esterno sinistro
Juventus
Francisco Conceição
ala destra
Juventus
Dusan Vlahovic
attaccante
Juventus
Loïs Openda
ala sinistra

JUVENTUS (3-5-2) la probabile formazione

JUVENTUS(3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Conceicao, Vlahovic, Openda. All. Spalletti.

  • Non ci sono Kelly e Yildiz nella lista dei convocati della Juventus per la trasferta di Cremona: Spalletti dovrà rinunciare sia al difensore che al suo numero 10 per l'esordio in bianconero
  • Torna tra i convocati Thuram che dovrebbe partire dalla panchina
  • In mediana occhio al possibile ritorno di Koopmeiners
  • In attacco tanti dubbi: potrebbe rivedersi Conceicao dal 1'

