La presentazione della 10^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 10^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La Serie A torna in campo, concluso il turno infrassetimanale, sabato 1^ novembre. Alle 20.45 appuntamento con Cremonese-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude lunedì sera, alle 20.45, con Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le partite della 10^giornata: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il decimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 1^ a lunedì 3 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cremonese-Juventus, Parma-Bologna e Lazio-Cagliari. La giornata di campionato si apre il sabato alle 15.00 con Udinese-Atalanta e prosegue alle 18.00 con Napoli-Como. La sera, alle 20.45, è il momento di Cremonese-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Verona-Inter per poi proseguire con due partite alle 15.00: Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. Alle 18.00 il derby emiliano, Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si chiude alle 20.45 con Milan-Roma. La giornata di campionato si conclude lunedì con Sassuolo-Genoa, alle 18.30, e a seguire, alle 20.45, Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Serie A, la programmazione della 10^ giornata
Sabato 1^ novembre
- ore 15.00: Udinese-Atalanta su DAZN 1– [Fabbri]
- ore 18.00: Napoli-Como su DAZN 1 – [Zufferli]
- ore 20.45: Cremonese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]
Domenica 2 novembre
- ore 12.30: Verona-Inter su DAZN 1 – [Doveri]
- ore 15.00: Fiorentina-Lecce su DAZN 1 – [Rapuano]
- ore 15.00: Torino-Pisa su DAZN 2– [Arena]
- ore 18.00: Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Bonacina]
- ore 20.45: Milan-Roma su DAZN 1 – [Guida]
Lunedì 3 novembre
- ore 18.30: Sassuolo-Genoa su DAZN 1 – [Feliciani]
- ore 20.45: Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 10^ giornata
Sono due i giocatori squalificati per la 10^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Obert (Cagliari)
- Viti (Fiorentina)