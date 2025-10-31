La presentazione della 10^ giornata di Serie A

Il decimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 1^ a lunedì 3 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cremonese-Juventus, Parma-Bologna e Lazio-Cagliari. La giornata di campionato si apre il sabato alle 15.00 con Udinese-Atalanta e prosegue alle 18.00 con Napoli-Como. La sera, alle 20.45, è il momento di Cremonese-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Verona-Inter per poi proseguire con due partite alle 15.00: Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. Alle 18.00 il derby emiliano, Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si chiude alle 20.45 con Milan-Roma. La giornata di campionato si conclude lunedì con Sassuolo-Genoa, alle 18.30, e a seguire, alle 20.45, Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.