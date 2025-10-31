Juric: "Ho rosicato per il pareggio col Milan"

L'allenatore croato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di sabato 1° novembre a Udine: "Abbiamo spremuto Lookman al massimo. È reduce da due partite intere perché volevo che si sbloccasse e acquisisse sicurezza. Bisogna fare rotazioni e avere fiducia nei giocatori in rosa"

Alla vigilia della trasferta contro l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric è tornato sul pareggio con il Milan e sulle difficoltà realizzative della sua squadra: "Con il Milan subito dopo è prevalso l'orgoglio, magari dopo due giorni ho cominciato a rosicare. Ieri abbiamo impostato l'allenamento sulle conclusioni, sull'innalzamento dei livelli dei cross e di colpi di testa, tutti gli aspetti che ci stanno penalizzando", ha spiegato. Riguardo al ritorno del tridente titolare, l'allenatore croato è stato cauto: "L'Udinese ha giocatori fisicamente dotati, un ottimo allenatore e nessuna paura. Devi essere pronto, se sei un attimino sotto la paghi. Per un'ora con la Juventus ha fatto una grande partita. Non so se ci sarà il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, adesso siamo a posto dopo tanti infortuni. Bisogna fare rotazioni e avere fiducia nei giocatori in rosa".