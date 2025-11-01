Il calendario della 10^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 10^ giornataguida tv
a sabato 1^ a lunedì 3 novembre, la decima giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Cremonese-Juventus, Parma-Bologna e Lazio-Cagliari. Domenica sera ospite speciale a Sky Calcio Club, il Ct della nazionale maschile di volley campione del mondo Fefè De Giorgi
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 1 a lunedì 3 novembre, appuntamento con la decima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Cremonese-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre lunedì alle 20.45 chiude la giornata Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Federico Ferrero. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Paolo Assogna e Paolo Ciarravano. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e, ospite speciale della puntata, il CT della nazionale maschile di volley neocampione del mondo, Fefè De Giorgi. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.
Serie A, la programmazione della 10^ giornata
Venerdì 31 ottobre
- dalle 23.00: Sky Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Federico Ferrero
Sabato 1^ novembre
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile, Angelo Carotenuto
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
- alle 20.45: CREMONESE-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi; inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà
Domenica 2 novembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Michele Padovano e Marco Bucciantini
- alle 18.00: PARMA-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; inviati Marco Nosotti e Marina Presello
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Fefè De Giorgi
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano
Lunedì 3 novembre
- dalle 20.00 e dalle 22.40: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Fayna e Gianluca di Marzio
- alle 20.45: LAZIO-CAGLIARI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Fernando Orsi; inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini