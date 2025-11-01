Dove vedere Cremonese-Juve

La partita tra Cremonese e Juventus, valida per la 10^ giornata di campionato, si gioca sabato 1 novembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà. Appuntamento dalle 14 alle 18 con La Casa dello Sport con Mario Giunta in compagnia di Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Dalle 20 alle 20.40 e dalla 22.40 a mezzanotte c'è Saturday Night con Giorgia Cenni in studio insieme a Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi.

I numeri di Cremonese e Juventus

La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi). Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1-0 per la Juventus), mai due risultati identici di fila. La Cremonese ha conquistato 14 punti nel campionato in corso e non ha mai fatto meglio nei primi nove match stagionali in Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre (14 anche nel 1993/94 con Luigi Simoni allenatore), il suo record dopo 10 gare nel torneo è di 15 punti (sempre nel 1993/94). La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2V, 3N). La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d'andata contro squadre neopromosse (5V, 3N). La Juventus ha perso le ultime due trasferte di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (4V, 4N); i bianconeri non fanno peggio dal marzo-aprile 2010, quando arrivarono a quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A. Luciano Spalletti ha collezionato finora 559 panchine in Serie A, vincendo 288 incontri; tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929/30 in avanti, solo tre contano più successi: Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (307) e Nereo Rocco (302). La Juventus sarà l'ottava squadra guidata dal tecnico toscano nel massimo torneo.