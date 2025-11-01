Offerte Sky
Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Fiorentina con dietro con Pongracic, sulla sinistra toccherà a uno tra Fortini e Parisi con il primo favorito per l'infortunato Gosens. Kean-Gudmundsson sono la coppia d'attacco. Il Lecce risponde con Stulic in pole davanti. Recuperato Sottil che però dovrebbe partire dalla panchina

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala sinistra
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione

de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Stefano Pioli

  • Squalificato Viti, dopo il rosso contro l'Inter. Torna la linea dietro con Pongracic
  • Kean-Gudmundsson in attacco
  • A sinistra Fortini favorito su Parisi per l'infortunato Gosens
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista di destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Centrocampista di sinistra
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
Attaccante di destra
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
Attaccante di sinistra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente; Stulic, Banda. All. Eusebio Di Francesco

  • Stulic in pole per una maglia da titolare in attacco
  • Di Francesco recupera Sottil, ex di turno, che però dovrebbe partire dalla panchina
  • Gaspar e Tiago Gabriel al centro della difesa

