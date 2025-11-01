Fiorentina con dietro con Pongracic, sulla sinistra toccherà a uno tra Fortini e Parisi con il primo favorito per l'infortunato Gosens. Kean-Gudmundsson sono la coppia d'attacco. Il Lecce risponde con Stulic in pole davanti. Recuperato Sottil che però dovrebbe partire dalla panchina
FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione
de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Stefano Pioli
- Squalificato Viti, dopo il rosso contro l'Inter. Torna la linea dietro con Pongracic
- Kean-Gudmundsson in attacco
- A sinistra Fortini favorito su Parisi per l'infortunato Gosens
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente; Stulic, Banda. All. Eusebio Di Francesco
- Stulic in pole per una maglia da titolare in attacco
- Di Francesco recupera Sottil, ex di turno, che però dovrebbe partire dalla panchina
- Gaspar e Tiago Gabriel al centro della difesa