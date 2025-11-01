Si separano le strade della Fiorentina e dell'oramai ex direttore sportivo Daniele Pradè . L' annuncio ufficiale in una nota diffusa dal club viola: " ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari , ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro ”.

Pradè e la Fiorentina, dal primo al secondo ciclo

La storia di Pradè alla Fiorentina si chiude dopo gli ultimi 6 anni insieme, periodo al quale va sommato anche il quadriennio del suo primo ciclo con i viola. La complicata partenza in questa stagione ha avuto un peso nella scelta ufficializzata nelle ultime ore, come del resto avevano fatto già intendere le sue parole al termine della partita persa contro il Milan: "Se c'è una persona che deve dimettersi, quella sono io". Un percorso lungo e un legame importante tra dirigente e società, che ha portato Pradè anche ad ottenere alcuni record: sotto la sua gestione, ad esempio, è stata raggiunta quota 45 vittorie nelle competizioni internazionali (17 in Europa League e 28 in Conference). E ora l cammino che s'interrompe alla vigilia della delicata sfida interna contro il Lecce.