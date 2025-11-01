Nel Parma, Keita è alle prese con una contusione al ginocchio. Difficile che in mezzo al campo l'allenatore sorprenda. Attacco con Cutrone e Pellegrino. In casa Bologna, Castro centravanti. Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A