Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parma-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Parma, Keita è alle prese con una contusione al ginocchio. Difficile che in mezzo al campo l'allenatore sorprenda. Attacco con Cutrone e Pellegrino. In casa Bologna, Castro centravanti. Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili formazioni
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
terzino destro
pubblicità
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
esterno destro
Parma
Nahuel Estévez
Nahuel Estévez
centrocampista centrale
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
centrocampista centrale
pubblicità
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA (4-4-2) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone. All. Carlos Cuesta

  • Nelle ultime tre sfide casalinghe, nel tabellino dei marcatori è finito il solo Pellegrino. Cuesta deve far svoltare il proprio attacco
  • In dubbio la titolarità di Keita, alle prese con una contusione al ginocchio
  • Circati e Valenti al centro della difesa
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
terzino destro
pubblicità
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
pubblicità
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
mediano
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
mediano
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
esterno destro
pubblicità
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
trequartista
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
esterno sinistro
pubblicità
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Vincenzo Italiano

  • Immobile spera di avere l'ok per tornare almeno tra i convocati
  • In attacco Castro è il centravanti
  • Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann

Serie A: Altre Notizie

Napoli-Como, Gilmour out per un problema muscolare

Serie A

Un altro infortunio muscolare per la squadra di Antonio Conte: al 38' della sfida contro il Como...

Dove vedere Cremonese-Juve

guida tv

La partita Cremonese-Juventus della 10^ giornata di Serie A, si gioca sabato 1 novembre alle ore...

Dove vedere Napoli-Como

guida tv

La partita tra Napoli e Como della 10^ giornata di Serie A si gioca sabato 1 novembre alle 18 e...

Gasp: "Dybala deve fare una stagione importante"

roma

Alla vigilia della sfida di alta classifica contro il Milan di Allegri, Gasperini parla in...

Fiorentina-Pradè, è addio: decisione consensuale

UFFICIALE

Il club viola ha reso noto che, di comune accordo, è stato interrotto il rapporto professionale...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE