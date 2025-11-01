Nel Parma, Keita è alle prese con una contusione al ginocchio. Difficile che in mezzo al campo l'allenatore sorprenda. Attacco con Cutrone e Pellegrino. In casa Bologna, Castro centravanti. Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
PARMA (4-4-2) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone. All. Carlos Cuesta
- Nelle ultime tre sfide casalinghe, nel tabellino dei marcatori è finito il solo Pellegrino. Cuesta deve far svoltare il proprio attacco
- In dubbio la titolarità di Keita, alle prese con una contusione al ginocchio
- Circati e Valenti al centro della difesa
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Vincenzo Italiano
- Immobile spera di avere l'ok per tornare almeno tra i convocati
- In attacco Castro è il centravanti
- Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann