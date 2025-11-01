Probabile ritorno di Israel tra i convocati del Toro ma Paleari resta favorito per una maglia da titolare. Adams e Simeone alla guida dell'attacco. Nel Pisa, Moreo davanti al fianco di Meister. Recuperato Albiol ma dovrebbe partire dalla panchina
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. All. Marco Baroni
- Probabile ritorno di Israel tra i convocati ma Paleari, dopo le ottime prove nelle ultime due giornate, resta favorito
- Tameze, Maripan, Coco nel trio difensivo
- Sulle corsie esterne Pedersen balla tra destra e sinistra. Nel primo caso ci sarebbe Biraghi sull'out mancino, nel secondo Lazaro su quello destro
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Meister.. All. Alberto Gilardino
- Moreo in attacco al fianco di Meister
- Calabresi, Caracciolo, Canestrelli compongono il trio difensivo
- Recuperato Albiol, ma dovrebbe andare in panchina