Torino-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Probabile ritorno di Israel tra i convocati del Toro ma Paleari resta favorito per una maglia da titolare. Adams e Simeone alla guida dell'attacco. Nel Pisa, Moreo davanti al fianco di Meister. Recuperato Albiol ma dovrebbe partire dalla panchina

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili formazioni
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
mezzala destra
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. All. Marco Baroni

  • Probabile ritorno di Israel tra i convocati ma Paleari, dopo le ottime prove nelle ultime due giornate, resta favorito
  • Tameze, Maripan, Coco nel trio difensivo
  • Sulle corsie esterne Pedersen balla tra destra e sinistra. Nel primo caso ci sarebbe Biraghi sull'out mancino, nel secondo Lazaro su quello destro
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
esterno destro
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
mezzala sinistra
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Meister.. All. Alberto Gilardino

  • Moreo in attacco al fianco di Meister
  • Calabresi, Caracciolo, Canestrelli compongono il trio difensivo
  • Recuperato Albiol, ma dovrebbe andare in panchina

