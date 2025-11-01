Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verona-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Verona, Serdar out per un trauma distorsivo al ginocchio. Giovane ed Orban alla guida dell'attacco. Nell'Inter, possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Davanti Lautaro ci sarà: al suo fianco dovrebbe tornare Bonny

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Cheikh Niasse
Cheikh Niasse
mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Martin Frese
Martin Frese
esterno sinistro
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante
pubblicità
Verona
Giovane Giovane
Giovane Giovane
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Niasse, Frese; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti

  • Serdar non sarà a disposizione in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Verona
  • Zanetti punta su Giovane e Orban in attacco
  • Montipò tra i pali
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
pubblicità
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Zielinski Carlos Augusto; Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu

  • Possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Dumfries favorito su Luis Henrique
  • Davanti Lautaro ci sarà ma al suo fianco dovrebbe tornare Bonny con Pio Esposito pronto a subentrare
  • In difesa Chivu deve scegliere tra Acerbi e de Vrij  e Bisseck o Akanji

Serie A: Altre Notizie

Napoli-Como, Gilmour out per un problema muscolare

Serie A

Un altro infortunio muscolare per la squadra di Antonio Conte: al 38' della sfida contro il Como...

Dove vedere Cremonese-Juve

guida tv

La partita Cremonese-Juventus della 10^ giornata di Serie A, si gioca sabato 1 novembre alle ore...

Dove vedere Napoli-Como

guida tv

La partita tra Napoli e Como della 10^ giornata di Serie A si gioca sabato 1 novembre alle 18 e...

Gasp: "Dybala deve fare una stagione importante"

roma

Alla vigilia della sfida di alta classifica contro il Milan di Allegri, Gasperini parla in...

Fiorentina-Pradè, è addio: decisione consensuale

UFFICIALE

Il club viola ha reso noto che, di comune accordo, è stato interrotto il rapporto professionale...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE