Nel Verona, Serdar out per un trauma distorsivo al ginocchio. Giovane ed Orban alla guida dell'attacco. Nell'Inter, possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Davanti Lautaro ci sarà: al suo fianco dovrebbe tornare Bonny
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Niasse, Frese; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti
- Serdar non sarà a disposizione in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Verona
- Zanetti punta su Giovane e Orban in attacco
- Montipò tra i pali
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Zielinski Carlos Augusto; Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu
- Possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Dumfries favorito su Luis Henrique
- Davanti Lautaro ci sarà ma al suo fianco dovrebbe tornare Bonny con Pio Esposito pronto a subentrare
- In difesa Chivu deve scegliere tra Acerbi e de Vrij e Bisseck o Akanji