Capello e De Giorgi ospiti a Sky Calcio Club

Sky Calcio Club, ospiti di Caressa anche Fabio Capello e Fefè De Giorgi

Sky Calcio Club, il programma settimanale condotto da Fabio Caressa, avrà in studio domenica 2 novembre anche Fabio Capello e Fefè De Giorgi nel post partita di Milan-Roma. Appuntamento dalle 22.45 su Sky - canali Sky Sport 24, Sky Sport Calcio - e in streaming su NOW

Torna dopo il turno infrasettimanale il consueto appuntamento della domenica sera di Sky Sport. La puntata di Sky Calcio Club, in onda prima (con l'Anteprima) e dopo il big match tra Milan e Roma, vedrà come protagonisti in studio anche Fabio Capello e Ferdinando De Giorgi, Ct della nazionale maschile di volley, neocampione del mondo. I due ospiti si aggiungeranno al tavolo insieme a Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis per analizzare, assieme a Fabio Caressa, i temi offerti dal big match del Meazza e dalla decima giorna di Serie A. Appuntamento dunque alle ore 22.45 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

