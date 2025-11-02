Nella Lazio ballottaggio tra Dia e Pedro con il primo al momento favorito. Dietro Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic sull'altro versante. Cambio forzato nell'XI di Pisacane vista la squalifica di Obert. Out Deiola, Rog, Pintus e Radunovic. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW