Lazio-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nella Lazio ballottaggio tra Dia e Pedro con il primo al momento favorito. Dietro Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic sull'altro versante. Cambio forzato nell'XI di Pisacane vista la squalifica di Obert. Out Deiola, Rog, Pintus e Radunovic. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
esterno destro
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
esterno sinistro

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

  • Ballottaggio tra Dia e Pedro con il primo favorito
  • Allarme rientrato per Mario Gila che era stato costretto a uscire contro il Pisa. Per il difensore "solo" problemi di stomaco e maglia assicurata contro il Cagliari
  • In difesa Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic che traslocherà sull'altro versante
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
Cagliari
Riyad Idrissi
Riyad Idrissi
terzino sinistro
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
mezzala sinistra
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
centrocampista centrale
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
attaccante

CAGLIARI (4-4-2) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane

  • Esposito e Borrelli alla guida dell'attacco
  • Out Deiola, Rog, Pintus e Radunovic. Squalificato Obert
  • Il Cagliari recupera Mina, pedina fondamentale per la difesa. A sinistra dovremmo vedere Idrissi

