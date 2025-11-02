Nella Lazio ballottaggio tra Dia e Pedro con il primo al momento favorito. Dietro Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic sull'altro versante. Cambio forzato nell'XI di Pisacane vista la squalifica di Obert. Out Deiola, Rog, Pintus e Radunovic. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
- Ballottaggio tra Dia e Pedro con il primo favorito
- Allarme rientrato per Mario Gila che era stato costretto a uscire contro il Pisa. Per il difensore "solo" problemi di stomaco e maglia assicurata contro il Cagliari
- In difesa Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic che traslocherà sull'altro versante
CAGLIARI (4-4-2) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane
- Esposito e Borrelli alla guida dell'attacco
- Out Deiola, Rog, Pintus e Radunovic. Squalificato Obert
- Il Cagliari recupera Mina, pedina fondamentale per la difesa. A sinistra dovremmo vedere Idrissi