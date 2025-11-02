Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 10^ giornataguida tv
Oggi, domenica 2 novembre, si scende in campo per la 10^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Parma-Bologna su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica e dove vederli
Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Verona-Inter per poi proseguire con due partite alle 15.00: Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. Alle 18.00 il derby emiliano, Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Marco Nosotti e Marina Presello. La domenica si chiude alle 20.45 con Milan-Roma.
Ospiti d'eccezione al Club: Fabio Capello e Fefè De Giorgi
La domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Paolo Assogna e Paolo Ciarravano. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e, ospite speciale della puntata, il Ct della nazionale maschile di volley neocampione del mondo, Fefè De Giorgi.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 2 novembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni
- ore 12.30: Verona-Inter su DAZN 1
- ore 15.00: Fiorentina-Lecce su DAZN 1
- ore 15.00: Torino-Pisa su DAZN 2
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Michele Padovano e Marco Bucciantini
- alle 18.00: PARMA-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; inviati Marco Nosotti e Marina Presello
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Fefè De Giorgi
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano
- ore 20.45: Milan-Roma su DAZN 1