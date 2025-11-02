Le partite di Serie A di oggi

Oggi, domenica 2 novembre, si scende in campo per la 10^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Parma-Bologna su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti della domenica e dove vederli

Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Verona-Inter per poi proseguire con due partite alle 15.00: Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa . Alle 18.00 il derby emiliano, Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Marco Nosotti e Marina Presello. La domenica si chiude alle 20.45 con Milan-Roma .

Ospiti d'eccezione al Club: Fabio Capello e Fefè De Giorgi

La domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Paolo Assogna e Paolo Ciarravano. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e, ospite speciale della puntata, il Ct della nazionale maschile di volley neocampione del mondo, Fefè De Giorgi.