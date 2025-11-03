Sarri: "Segnali di crescita per costruire la base"

L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Cagliari che allunga la striscia di risultati utili: "Abbiamo vinto da squadra matura capendo quando spingere e quando soffrire". Ancora un clean sheet: "Capita quando schiero la stessa squadra? Non è che possiamo cambiare molto". Sulla crescita: "Manca qualcosa ma i ragazzi danno tutto quello che hanno" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' molto sorridente Maurizio Sarri al termine della gara che la sua Lazio ha vinto contro il Cagliari 2-0. L'allenatore biancoceleste analizza il match: "E' una vittoria che dà segnali di crescita, il Cagliari non perdeva da agosto in trasferta e infatti è stata una gara complicata - dice - Ne siamo venuti a capo da squadra matura, abbiamo spinto quando lo si poteva fare e abbiamo saputo soffrire. Stiamo crescendo e costruendo una base su cui poi porre la squadra del futuro".

"Con gli stessi 11 non prendiamo gol? Possiamo fare pochi cambi" Sarri non si sottrae alla domanda sul taccuino e sul contenuto: "Cosa scrivo sul taccuino? Mi scrivo il minuto e l'impressione che ho avuto dal campo. Una volta risposi a questa domanda dicendo che facevo la lista della spesa... (ride ndr)". A Sarri viene fatto notare che da quando schiera gli stessi undici la Lazio non prende gol: "Non ci avevo fatto caso, grazie per avermelo fatto notare... Scherzo ma non è che possiamo fare tante scelte, eravamo preoccupati perché era la terza gara in settimana e abbiamo potuto cambiare poco".