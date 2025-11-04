Introduzione

Nella sfida che chiudeva il programma della 10ma giornata, stop per Alessio Romagnoli. Per il centrale azzurro si è trattato di un indurimento al flessore e sono attesi esami più approfonditi. Alle porte c'è la sfida contro l'Inter e Sarri ha già un bel pezzo di rosa in infermeria



La giornata di oggi stabilirà l'entità del problema accusato da Paulo Dybala. L'argentino ha accusato un problema al flessore dopo aver tirato il rigore (parato) contro il Milan. Gasperini ha "pronosticato" un rientro dopo la sosta. A proposito di pausa di campionato: molti allenatori potrebbero non rischiare qualche acciaccato per evitare nuove problematiche, sfruttando la pausa per le nazionali



Anche a Parma attendono responsi medici: Cuesta ha perso sia Estevez che Circati. Risentimento muscolare per il primo e distorsione alla caviglia per il secondo. I controlli clinici stabiliranno anche i tempi di recupero. Dubbio portiere per il Torino nel derby con Israel pronto a tornare tra i convocati



Due squalificati più uno per quel che riguarda il Giudice Sportivo: tra i calciatori, fermati Ordonez e Malinovskyi mentre Baroni non sarà in panchina nel derby. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili e recuperabili in vista dell'11^ giornata di campionato