Introduzione
Nella sfida che chiudeva il programma della 10ma giornata, stop per Alessio Romagnoli. Per il centrale azzurro si è trattato di un indurimento al flessore e sono attesi esami più approfonditi. Alle porte c'è la sfida contro l'Inter e Sarri ha già un bel pezzo di rosa in infermeria
La giornata di oggi stabilirà l'entità del problema accusato da Paulo Dybala. L'argentino ha accusato un problema al flessore dopo aver tirato il rigore (parato) contro il Milan. Gasperini ha "pronosticato" un rientro dopo la sosta. A proposito di pausa di campionato: molti allenatori potrebbero non rischiare qualche acciaccato per evitare nuove problematiche, sfruttando la pausa per le nazionali
Anche a Parma attendono responsi medici: Cuesta ha perso sia Estevez che Circati. Risentimento muscolare per il primo e distorsione alla caviglia per il secondo. I controlli clinici stabiliranno anche i tempi di recupero. Dubbio portiere per il Torino nel derby con Israel pronto a tornare tra i convocati
Due squalificati più uno per quel che riguarda il Giudice Sportivo: tra i calciatori, fermati Ordonez e Malinovskyi mentre Baroni non sarà in panchina nel derby. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili e recuperabili in vista dell'11^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
ATALANTA
11^ giornata Atalanta-Sassuolo
- DE ROON - Problema muscolare. Esami negativi. Recuperabile per l'11^ giornata
- MALDINI - Contrattura muscolare. Recuperabile per la gara contro il Sassuolo
- SCALVINI - lesione di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
BOLOGNA
11^ giornata Bologna-Napoli
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Rischia un mese di stop. Possibile ritorno quindi entro la prima metà di dicembre
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Potrebbe tornare nella lista dei convocati per la gara contro il Napoli
CAGLIARI
11^ giornata Como-Cagliari
- DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per l' 11^ giornata
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro dopo la sosta
- ROG - Problema muscolare. Rientro nella seconda metà di novembre
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
11^ giornata Como-Cagliari
- KEMPF - Distorsione alla caviglia. Rientro possibile dopo la sosta
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 11^ giornata
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Dovrebbe tornare dopo la sosta
CREMONESE
11^ giornata Pisa-Cremonese su Sky Sport
- SANABRIA - Problema al polpaccio. Potrebbe tornare a disposizione per l'11^ giornata
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine anno
- PEZZELLA - Problema muscolare. In dubbio per Pisa
- GRASSI - Noie muscolari. In dubbio per l'11^ giornata
- ZERBIN - Problema muscolare. Potrebbe recuperare per il Pisa
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Difficile il recupero per l'11^ giornata
FIORENTINA
11^ giornata Genoa-Fiorentina
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Possibile che torni dopo la sosta
- LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
GENOA
11^ giornata Genoa-Fiorentina
- MALINOVSKYI: squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- OTOA - Problema muscolare. In forte dubbio per la gara contro la Fiorentina
INTER
11^ giornata Inter-Lazio
- MKHITARYAN - Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre
- DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Possibile rientro dopo la sosta
JUVENTUS
11^ giornata Juventus-Torino
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Dovrebbe rientrare a fine novembre
- YILDIZ – Ha saltato la sfida contro la Cremonese per semplice gestione. A disposizione per l'11^ giornata
- KELLY – Affaticamento muscolare. In dubbio per l'11^ giornata
- CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre
LAZIO
11^ giornata Inter-Lazio
- ROMAGNOLI - Indurimento al flessore della coscia. In forte dubbio per la gara contro l'Inter
- NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Rientro previsto entro la prima metà di novmebre
- CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
11^ giornata Lecce-Verona
- PIERRET - Problema alla schiena. In forte dubbio per la sfida con il Verona
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro previsto a fine novembre
- PEREZ - Problema alla coscia. Rientro dopo la sosta
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta
MILAN
11^ giornata Parma-Milan su Sky Sport
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Dovrebbe recuperare ed esserci a Parma
- PULISIC - lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Recuperabile per Parma
- RABIOT - lesione del soleo. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
NAPOLI
11^ giornata Bologna-Napoli
- GILMOUR - Affaticamento muscolare. In dubbio per Bologna
- POLITANO - Problema al pube. In dubbio per l'11^ giornata
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a dicembre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
11^ giornata Parma-Milan su Sky Sport
- ORDONEZ: squalificato un turno. Salta il Milan
- CIRCATI - Distorsione alla caviglia. Se confermata, out contro il Milan
- ESTEVEZ - Risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra. Difficile il recupero per l'11^ giornata
- VALERI - Lesione alla caviglia. In dubbio per la sfida contro il Milan
- ALMQVIST - Problema muscolare. Probabile rientro dopo la sosta
- ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Dovrebbe rientrare dopo la sosta
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a metà dicembre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
11^ giornata Pisa-Cremonese su Sky Sport
- ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Problema muscolare. Può rientrare dopo la sosta
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
11^ giornata Roma-Udinese su Sky Sport
- DYBALA - Problema al flessore sinistro. In attesa di esami. Rientro previsto dopo la sosta
- FERGUSON - Distorsione alla caviglia. Ipotesi di rientro dopo la sosta
- ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire
SASSUOLO
11^ giornata Atalanta-Sassuolo
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Tempi di recupero da definire
- BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. Rientro nella seconda metà di novembre
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Tempi di recupero da definire
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
11^ giornata Juventus-Torino
- ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. Dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida contro la Juventus
- ABOUKHLAL - Problema alla coscia. Tentativo di rientro dopo la sosta
- NKOUNKOU - distrazione dell'adduttore della coscia sinistra. Possibile rientro nella seconda metà di novembre
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
11^ giornata Roma-Udinese su Sky Sport
- DAVIS - Problema muscolare. Recuperabile per la gara contro la Roma
- KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà dicembre
VERONA
11^ giornata Lecce-Verona
- UNAI NUNEZ: uscito per un problema alla spalla. In forte dubbio per l' 11^ giornata
- SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. Diffcile il recupero per l'11^ giornata
- OYEGOKE - Problema al piede. Ipotesi di rientro dopo la sosta
- AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026