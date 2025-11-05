Arbitri Serie A, 11^ giornata: le designazioni

Ufficiali le designazioni degli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A. Si parte con Mercenaro per Pisa-Cremonese; Di Bello dirigerà Parma-Milan. A Zufferli il derby di Torino, ci sarà Manganiello per Inter-Lazio. Di seguito l'elenco completo
PISA-CREMONESE (venerdì 7/11 h.20.45)
MARCENARO
ALASSIO-GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO-CAGLIARI (sabato 8/11 h. 15.00)
PEZZUTO
TEGONI-CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE-H. VERONA (sabato 8/11 h. 15.00)
ABISSO
LAUDATO-BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS-TORINO (sabato 8/11 h. 18.00)
ZUFFERLI
COSTANZO-PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA-MILAN (sabato 8/11 h.20.45)
DI BELLO
ROSSI M.-SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA-SASSUOLO (domenica 9/11 h. 12.30)
CREZZINI
MOKHTAR-CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA-NAPOLI (h. 15.00)
CHIFFI
BERCIGLI-YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA-FIORENTINA (h. 15.00)
GUIDA
MELI-ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA-UDINESE (h. 18.00)
COLLU
CIPRESSA-TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER-LAZIO (h. 20.45)
MANGANIELLO
BERTI-CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO