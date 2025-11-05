Arbitri Serie A, 11^ giornata: le designazioni

Offerte Sky
Arbitri Serie A, 11^ giornata: tutte le designazioni

Serie A

Ufficiali le designazioni degli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A. Si parte con Mercenaro per Pisa-Cremonese; Di Bello dirigerà Parma-Milan. A Zufferli il derby di Torino, ci sarà Manganiello per Inter-Lazio. Di seguito l'elenco completo

PISA-CREMONESE (venerdì 7/11 h.20.45)

MARCENARO

ALASSIO-GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: PRONTERA

 

COMO-CAGLIARI (sabato 8/11 h. 15.00)

PEZZUTO

TEGONI-CAVALLINA

IV: PERRI

VAR: AURELIANO

AVAR: FOURNEAU

 

LECCE-H. VERONA (sabato 8/11 h. 15.00)

ABISSO

LAUDATO-BIFFI

IV: SACCHI J.L.

VAR: CAMPLONE

AVAR: GARIGLIO

 

JUVENTUS-TORINO (sabato 8/11 h. 18.00)

ZUFFERLI

COSTANZO-PASSERI

IV: DOVERI

VAR: LA PENNA

AVAR: DI PAOLO

 

PARMA-MILAN (sabato 8/11 h.20.45)

DI BELLO

ROSSI M.-SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

 

ATALANTA-SASSUOLO (domenica 9/11 h. 12.30)

CREZZINI

MOKHTAR-CECCON

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

 

BOLOGNA-NAPOLI (h. 15.00)

CHIFFI

BERCIGLI-YOSHIKAWA

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

 

GENOA-FIORENTINA (h. 15.00)

GUIDA

MELI-ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA

 

ROMA-UDINESE (h. 18.00)

COLLU

CIPRESSA-TRINCHIERI

IV: MUCERA

VAR: DIONISI

AVAR: FABBRI

 

INTER-LAZIO (h. 20.45)

MANGANIELLO

BERTI-CECCONI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

