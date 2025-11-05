Bilancio Milan: 3° utile di fila e record ricavi

Il Milan ha presentato all'Assemblea degli azionisti i risultati del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2025, approvato dal Consiglio d'Amministrazione lo scorso ottobre. Nella stagione del suo 125° Anniversario, il club registra per la prima volta nella sua storia moderna il terzo utile di bilancio consecutivo, con un risultato consolidato positivo di 3 milioni di euro, e raggiunge per il terzo anno consecutivo un nuovo record assoluto di ricavi, a quota 494,5 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto alla stagione 2023/24. L'ulteriore crescita fatta registrare nella stagione 2024/25 è sospinta a livello operativo soprattutto dai ricavi commerciali, che integrano le voci di Bilancio "proventi da sponsorizzazioni" e "proventi commerciali e royalty", attestandosi sui 152,3 milioni totali, in crescita del 6% rispetto alla passata stagione. Variazione positiva anche per i proventi audiovisivi e media, che registrano un incremento di 1,9 milioni di euro. Un contributo sostanziale è stato impresso inoltre dai ricavi da gestione dei diritti dei calciatori, in aumento del 30,6%. In particolare, i recenti risultati finanziari hanno supportato un incremento netto dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori pari a 14,3 milioni di euro dall'ultimo esercizio, con gli investimenti lordi sui calciatori che hanno superato i 250 milioni di euro nelle ultime due stagioni. Consolidato inoltre il percorso di sviluppo del Settore Giovanile attraverso il progetto Milan Futuro, un importante investimento del club nello sviluppo del talento e nella creazione di valore a lungo termine. L'ulteriore rafforzamento anno su anno della situazione patrimoniale del Club, che presenta un patrimonio netto consolidato positivo al 30 giugno 2025 di 199 milioni di euro, assicura la parziale moderazione dell'impatto di una stagione sportiva priva degli introiti legati alla partecipazione alle competizioni europee. L'indebitamento finanziario netto è pari a 92,6 milioni di euro, in aumento di 43 milioni di euro rispetto all'esercizio 2023/24.