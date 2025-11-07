Baroni: "Nel derby serve un Torino coraggioso"

Alla vigilia del suo primo derby di Torino, l’allenatore granata (squalificato) ha parlato in conferenza stampa: "La storia recente dice che è un derby con grande differenze -le parole di Marco Baroni- per risultati e anche per investimenti. Serve un Torino coraggioso e che incarni lo spirito del club. L’attenzione dovrà essere totale. Cercheremo di complicare la vita alla Juve. Abbiamo una grande opportunità per fare una partita di valore"

Il primo derby da allenatore del Torino , anche se da squalificato e quindi non in panchina. E poi le scelte di formazione per la sfida di domani alle 18 con la Juventus . " I numeri mostrano differenze -ha detto Marco Baroni i n conferenza stampa- Dobbiamo portare il sentimento e incarnare la storia bellissima del Toro: vogliamo una partita di voglia e coraggio per cercare l'impresa. Sappiamo di affrontare una squadra forte, Spalletti ha toccato i tasti giusti - continua l'allenatore del Toro - ma noi siamo in crescita : la voglia è tanta e la squadra è accesa, scenderemo in campo con la luce negli occhi".

Baroni squalificato, in tribuna al derby

Baroni sarà costretto a guardare la gara dalle tribune, perché squalificato: "È un grande dispiacere, soffrirò insieme ai ragazzi solo un pochi più distante -racconta in conferenza stampa- e in panchina ci sarà il mio vice Colucci, che ha bisogno di pochi input perché viviamo tutti i giorni insieme la squadra". Sulle scelte di formazione: "Israel sta recuperando ma ci sarà Paleari, le sue prestazioni ci permettono di non forzare il rientro di Franco -spiega sul portiere- e poi devo scegliere tra Tameze e Ismajli in difesa, sono entrambi affidabili. Regia? Ilic e Asllani hanno grandi qualità, sto cercando di gestirli al meglio".