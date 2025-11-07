Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus-Torino, Baroni: "Nel derby serve un Torino coraggioso". VIDEO

Serie A

Alla vigilia del suo primo derby di Torino, l’allenatore granata (squalificato) ha parlato in conferenza stampa: "La storia recente dice che è un derby con grande differenze -le parole di Marco Baroni- per risultati e anche per investimenti. Serve un Torino coraggioso e che incarni lo spirito del club. L’attenzione dovrà essere totale. Cercheremo di complicare la vita alla Juve. Abbiamo una grande opportunità per fare una partita di valore"

SERIE A, 11^ GIORNATA: LE PROBABILI

Il primo derby da allenatore del Torino, anche se da squalificato e quindi non in panchina. E poi le scelte di formazione per la sfida di domani alle 18 con la Juventus. "I numeri mostrano differenze -ha detto Marco Baroni in conferenza stampa- Dobbiamo portare il sentimento e incarnare la storia bellissima del Toro: vogliamo una partita di voglia e coraggio per cercare l'impresa. Sappiamo di affrontare una squadra forte, Spalletti ha toccato i tasti giusti - continua l'allenatore del Toro - ma noi siamo in crescita: la voglia è tanta e la squadra è accesa, scenderemo in campo con la luce negli occhi". 

Baroni squalificato, in tribuna al derby

Baroni sarà costretto a guardare la gara dalle tribune, perché squalificato: "È un grande dispiacere, soffrirò insieme ai ragazzi solo un pochi più distante -racconta in conferenza stampa- e in panchina ci sarà il mio vice Colucci, che ha bisogno di pochi input perché viviamo tutti i giorni insieme la squadra". Sulle scelte di formazione: "Israel sta recuperando ma ci sarà Paleari, le sue prestazioni ci permettono di non forzare il rientro di Franco -spiega sul portiere- e poi devo scegliere tra Tameze e Ismajli in difesa, sono entrambi affidabili. Regia? Ilic e Asllani hanno grandi qualità, sto cercando di gestirli al meglio".

Serie A: Altre Notizie

Genoa, la presentazione di De Rossi LIVE

live Serie A

Il nuovo allenatore rossoblù si presenta in conferenza stampa. Ieri per l'ex romanista primo...

Baroni: "Nel derby serve un Torino coraggioso"

Serie A

Alla vigilia del suo primo derby di Torino, l’allenatore granata (squalificato) ha parlato in...

Allegri: "Pulisic è recuperato per il Parma"

Serie A

L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida al Tardini: "Dovremo essere molto preparati...

Elkann: "Pienamente impegnati nella Juventus"

assemblea juve

A Torino l'assemblea degli azionisti della Juventus che ha sancito il passaggio di consegne tra...

Marotta: "L'accordo su San Siro un evento storico"

nuovo stadio

Al Football Business Forum, il presidente nerazzurro è tornato sul tema stadio, dopo il rogito:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE