Tante occasioni, ma alla fine è 0-0 nel derby di Torino. Un punto che proietta i bianconeri a 19 punti e Spalletti a quota 1000 nella storia della Serie A, il quinto di sempre a riuscirci dopo Trapattoni, Rocco, Liedholm e Allegri. Un pareggio commentato così dall'allenatore della Juve nel post partita: "Quando c'è tutta quella densità in campo bisogna alzare la qualità, è nei passaggi normali che fai poi la differenza - ha spiegato -. Noi su questo dobbiamo sicuramente migliorare. Non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative del livello che siamo e su questo dobbiamo lavorare, c'era un po' di stanchezza, io avevo fatto le stesse scelte per evitare di far entrare qualcuno stanco, ma io sono molto contento della squadra perché ci ha provato tutta la partita, anche se abbiamo preso un paio di ripartenze dove potevano essere pericolosi. La grande parata di Di Gregorio è stato un doppio rimpallo che abbiamo perso e gliel'abbiamo data noi, è stata casuale. Io penso che sia stata una partita complicata per loro, poi se non trovi lo spunto va bene ma abbiamo fatto quello che bisognava fare".