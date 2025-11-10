Atalanta, Juric verso esonero: tutte le news LIVE

Atalanta, Juric verso l'esonero, Palladino in pole. News live sull'allenatore
E' la giornata decisiva per il futuro della panchina dell'Atalanta. Dopo la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo la società bergamasca si è presa una notte di riflessione per decidere il futuro di Ivan Jurix. Si va verso l'esonero e il candidato principale a subentrare sembra essere Raffaele Palladino. In queste ore, in concomitanza con la pausa degli impegni per le nazionali, arriverà la decisione definitiva
La classifica di serie A
Impietoso il confronto con la scorsa stagione dopo 11 giornate per la squadra di Juric. Al momento viaggia in 14^ma posizione con 13 punti
La classifica della Serie AVai al contenuto
Atalanta, i numeri della crisi
Solo 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato
Atalanta, attesa la decisione su Juric: si va verso l'esonero
La sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Sassuolo potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Atalanta. la società si è presa una notte di riflessione prima di prendere una decisione su un eventuale esonero di Ivan Juric. L'orientamento è quello di cambiare la guida tecnica della squadra e il favorito per sostituire Juric al momento sembra essere Raffaele Palladino. Attesa in giornata la decisione definitiva che potrebbe essere favorita anche dalla sosta del campionato per gli impegni della Nazionale