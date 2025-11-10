Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta, Juric verso l'esonero, Palladino in pole. News live sull'allenatore

live atalanta

E' la giornata decisiva per il futuro della panchina dell'Atalanta. Dopo la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo la società bergamasca si è presa una notte di riflessione per decidere il futuro di Ivan Jurix. Si va verso l'esonero  e il candidato principale a subentrare sembra essere Raffaele Palladino. In queste ore, in concomitanza con la pausa degli impegni per le nazionali, arriverà la decisione definitiva

TUTTI GLI ALLENATORI SVINCOLATI

LIVE

La classifica di serie A

Impietoso il confronto con la scorsa stagione dopo 11 giornate per la squadra di Juric. Al momento viaggia in 14^ma posizione con 13 punti

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A

Vai al contenuto

Atalanta, i numeri della crisi

Solo 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato

I numeri della crisi dell'Atalanta

Atalanta, attesa la decisione su Juric: si va verso l'esonero

La sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Sassuolo potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Atalanta. la società si è presa una notte di riflessione prima di prendere una decisione su un eventuale esonero di Ivan Juric. L'orientamento è quello di cambiare la guida tecnica della squadra e il favorito per sostituire Juric al momento sembra essere Raffaele Palladino. Attesa in giornata la decisione definitiva che potrebbe essere favorita anche dalla sosta del campionato per gli impegni della Nazionale

Serie A: Altre Notizie

Atalanta, Juric verso esonero: tutte le news LIVE

live atalanta

E' la giornata decisiva per il futuro della panchina dell'Atalanta. Dopo la pesante sconfitta...

Juric a un passo dall'esonero, Palladino favorito

ATALANTA

Dopo le riflessioni in casa nerazzurra in seguito al pesante ko per 0-3 subito contro il...

Chivu: "Il derby? Ci penseremo più avanti"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il successo sulla Lazio che lancia i nerazzurri al primo posto...

Gasperini sorride: "La Roma mi segue e ci crede"

ROMA

Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica: "Siamo in un buon momento, ma ben venga...

Conte: "Io non voglio accompagnare un morto"

napoli

Dopo la sconfitta di Bologna, la quinta stagionale per il Napoli, Conte lancia l'allarme: "Sono...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE