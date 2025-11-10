Atalanta, Juric verso esonero: tutte le news LIVE

La sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Sassuolo potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Atalanta. la società si è presa una notte di riflessione prima di prendere una decisione su un eventuale esonero di Ivan Juric. L'orientamento è quello di cambiare la guida tecnica della squadra e il favorito per sostituire Juric al momento sembra essere Raffaele Palladino. Attesa in giornata la decisione definitiva che potrebbe essere favorita anche dalla sosta del campionato per gli impegni della Nazionale