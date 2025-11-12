Si chiama “Orbita Hi-Vis” ed è il nuovo pallone che la Serie A adotterà per la stagione invernale in questo campionato: abbandonato il giallo, per la prima volta sarà arancione. Presentato ufficialmente da Puma e Lega Calcio, verrà usato nelle partite di campionato, Coppa Italia e in quelle delle squadre Primavera