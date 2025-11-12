Serie A, pallone invernale 2025-2026: presentato il nuovo Orbita Hi-Vis
Si chiama “Orbita Hi-Vis” ed è il nuovo pallone che la Serie A adotterà per la stagione invernale in questo campionato: abbandonato il giallo, per la prima volta sarà arancione. Presentato ufficialmente da Puma e Lega Calcio, verrà usato nelle partite di campionato, Coppa Italia e in quelle delle squadre Primavera
- Partiamo dalla grande novità: il colore. Per la prima volta nella storia della Serie A, viene abbandonata la classica base gialla per adottare un inedito “Fluo Orange”, “scelta audace, pensata per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica, oltre a un impatto visivo forte e distintivo in campo”
- “Le inedite grafiche ispirate al mondo della tecnologia – si legge nel comunicato – richiamano nei dettagli visivi elementi come chip, circuiti e innovazione digitale, dando vita a un design moderno e all’avanguardia. Un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart”
- Orbita Hi-Vis è realizzato con “alti standard tecnologici per garantire precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale”. L’obiettivo, insomma, è quello di migliorare le prestazioni dei calciatori garantendo al contempo agli spettatori un’esperienza visiva ottimale