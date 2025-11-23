Le sue parole a DAZN e in conferenza dopo la partita: "Ora abbiamo più possibilità e convinzione nel fare gol, contento che Ferguson si sia sbloccato. La mia espulsione? Forse il quarto uomo ha voluto fare il protagonista". E sullo scudetto dice… HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

"Sogno scudetto? L'ho già spiegato bene, intanto cerchiamo di continuare a giocare cosi ma, sicuramente, quando sei in queste posizioni di classifica è giusto sognare. Sappiamo che si avverano raramente, ma è anche bello viverli. Finché si può dobbiamo portarlo avanti, facciamo finta di svegliarci e ci addormentiamo un altro po' per allungarlo". Gasp è sorridente nel post partita della vittoria della sua Roma per 3-1 a Cremona: primo posto confermato e in anche in solitaria, certo in attesa del risultato del derby milanese. Reti di Soulé, Wesley e Ferguson, finalmente sbloccatosi: "Siamo contenti per lui, ma è stato un gol importantissimo per la squadra - ha detto Gasperini a DAZN -. Si vedeva che avevamo le chance per segnare e che stavamo giocando bene, il secondo gol ci ha fatto capire che avremmo potuto vincerla". Anche coi cambi, visto il raddoppio proprio di un subentrato Ferguson su assist di El Aynaoui, altro innesto dalla panchina: "I cambi servono e io li utilizzo tutti, se ne avessi di più ne farei altri, ma in generale i cinque cambi non sono una cosa che mi entusiasmano. È qualcosa nato al tempo del Covid, ma il calcio è anche fatto di resistenza, le squadre più preparate vengono fuori nei novanta minuti, cambiarne mezza rende la partita più equilibrata ma, a volte, meno bella"

Gasp in conferenza: "Espulsione? Forse il quarto uomo ha voluto fare il protagonista" Poco prima dei gol di due e tre a zero Gasp è stato espulso dopo un acceso diverbio col quarto uomo Crezzini: "Il rosso? È stato un mio normale gesto di disappunto, forse il quarto uomo ha voluto fare il protagonista" - ha tuonato in conferenza stampa Gasperini. Che poi a DAZN ha aggiunto: "I dieci minuti finali del primo tempo sono stati veramente pesanti, poi all'inizio del secondo — cioè quando è arrivata l'espulsione — non ho detto veramente niente. Il quarto uomo avrebbe potuto dirmi qualcosa sul rigore del primo tempo (quello dato alla Cremonese e poi tolto dal Var che aveva suscitato non poche polemiche in campo, ndr), quindi ha fatto due errori grossolani: poteva far qualcosa nel primo tempo e lo ha fatto solo nel secondo quando non aveva detto nulla. Secondo me si è comportato veramente male".

Il murales alla Garbatella Singoli e tema attacco: "Baldanzi (titolare, ndr) mi è piaciuto moltissimo e anche come ci siamo mossi davanti. Siamo partiti sbagliando un po' di passaggi, poi abbiamo giocato con qualità e creato parecchio. Il ruolo di centravanti si può fare anche con le sue caratteristiche, e l'ha fatto molto bene. È una risorsa. Ora abbiamo più possibilità e convinzione nel fare gol". Infine una battuta sul murales apparso alla Garbatella con un Gasp in versione stregone intento a 'cucinare' la sua pozione: "Sembro un incrocio tra Mago Merlino la befana (ride, ndr), ma gli ingredienti sono quelli giusti, cerchiamo di aggiungerci anche un po' di spezie e un po' di sale".