Luciano Spalletti ringrazia ancora Kenan Yildiz e si gode la sua prima vittoria allo Stadium , in rimonta. Stavolta il fantasista turco parte titolare (dopo essere entrato a gara in corso nella partita di Champions con il Bodo/Glimt, cambiandone le sorti) ed è protagonista di un nuovo “ribaltone”: con i bianconeri sotto 0-1, prima firma il pareggio in un minuto e poi trova il gol vittoria. “ Yildiz ha la qualità del campione, del numero 10, la qualità di crearti dal nulla la vittoria di una partita ”, commenta l’allenatore bianconero. “Questo modulo gli dà modo di essere libero, senza relegarlo su una fascia o sotto punta: quella via di mezzo del 2-1 in avanti nasce per metterlo nelle condizioni di essere più vicino alla porta e di concludere a rete. Ancora deve migliorare il fatto di capire quando tenerla per andare da solo e quando no, ma è di livello super top, extra top ”.

Spalletti analizza poi la gara così: “ Siamo entrati in campo timidi e facevamo delle cose scolastiche , per cui ci si aspetta cose migliori da gente come quella che abbiamo in squadra. Poi perdi una palla di quelle impossibili da perdere e li metti in condizione di fare gol e a quel punto lì ti rendi conto che devi fare le cose diversamente. Abbiamo fatto due o tre giocate di quelle che spaccano in due la partita e poi si è rimessa su dei binari corretti anche se non siamo stati sempre così cattivi da concretizzare tutto quello che ci siamo creati . Il Cagliari ha fatto una partita importante ma se loro dovevano concretizzare quelle due occasioni in cui sono arrivati vicino alla porta, allora cosa dobbiamo dire delle nostre 14… La partita è vinta meritatamente ”.

"Napoli? Io sarò felicissimo. Vlahovic si è stirato"

E adesso la testa può essere rivolta già alla prossima, in casa del Napoli. “Cosa mi aspetto tornando lì? Mi immagino la felicità che avrò dentro me stesso per rientrare dentro quello stadio, poi quello che sarà il loro comportamento non lo so. Però per me sarà facile, facilissimo”. Infine, sull’infortunio di Vlahovic: “È stirato, si è fatto male perché ha dolore. Proprio per questa questione di non sovraccaricarlo l’avevo fatto star fuori perché sul finale della partita in Norvegia avevo anche pensato di metterlo perché c’era da tenere palla, e tra gli attaccanti che abbiamo lui è il più forte in questo comportamento. Poi l’ho lasciato fuori per averlo pronto per questa partita… Il problema secondo me è che ha tirato lo ‘schiaffo’ alla palla forte, come sa fare lui, e non l’ha trovata, perché l’ha presa con il retropiattone. L’ha quasi ciccata e questo fatto di andare a vuoto così cattivo è stato determinante. Se avesse trovato l’impatto giusto con il pallone non si sarebbe fatto male”.