Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pisa-Inter, Lautaro: "Le critiche? Lasciamo parlare la gente, non mi danno fastidio"

inter

Doppietta decisiva per Lautaro nella vittoria dell'Inter a Pisa. L'attaccante ha parlato su Dazn delle critiche ricevute nell'ultimo periodo: "Sono abituato. Lascio parlare quelli che sono fuori, non mi hanno dato fastidio. Sono contento perché abbiamo vinto, era quello che cercavamo. Il mio percorso con l'Inter spero duri ancora tanto, sono felice e qui mi vogliono bene. La gente al di fuori può parlare, noi dobbiamo concentrarci per portare il club il più in alto possibile"

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

"Sono abituato alle critiche, lavoro per l'Inter, per me stesso, per la mia famiglia. Lascio parlare quelli che sono fuori, non mi hanno dato fastidio i commenti", così Lautaro Martinez su Dazn al termine di Pisa-Inter, gara vinta 0-2 dalla squadra di Chivu grazie a una sua doppietta. "Sono contento perché abbiamo vinto, era quello che cercavamo dopo due sconfitte - ha proseguito l'argentino -. Il mio percorso con l'Inter spero che duri tanto, ancora ho tanti anni di contratto, sono contento, la gente mi vuole bene". In chiusura il capitano spende un pensiero sui suoi compagni: "La squadra viene prima di tutto, penso sempre a lavorare, a volte le cose escono e altre no. La cosa importante è che l'Inter deve vincere, sono tanti anni che siamo lì a lottare per diverse competizioni. La gente al di fuori può parlare, noi dobbiamo concentrarci nel nostro lavoro e portare l'Inter il più in alto possibile". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Lautaro: "Critiche? Lasciamo parlare la gente"

inter

Doppietta decisiva per Lautaro nella vittoria dell'Inter a Pisa. L'attaccante ha parlato su Dazn...

Chivu: "Con Lautaro ci abbracciamo ogni mattina"

inter

L'allenatore ha commentato la vittoria di Pisa: "Abbiamo giocato una gara di organizzazione,...

Dove vedere Roma-Napoli

guida tv

La partita tra Roma e Napoli della 13^ giornata di Serie A si gioca domenica 30 novembre alle...

"Per favore firma": l'appello di Gabbia a Maignan

sui social

Dopo la vittoria del Milan contro la Lazio,  arrivata anche grazie a una super parata del...

Dove vedere Atalanta-Fiorentina

guida tv

La partita Atalanta-Fiorentina della 13^ giornata di Serie A, si gioca domenica 30 novembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE