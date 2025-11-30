Doppietta decisiva per Lautaro nella vittoria dell'Inter a Pisa. L'attaccante ha parlato su Dazn delle critiche ricevute nell'ultimo periodo: "Sono abituato. Lascio parlare quelli che sono fuori, non mi hanno dato fastidio. Sono contento perché abbiamo vinto, era quello che cercavamo. Il mio percorso con l'Inter spero duri ancora tanto, sono felice e qui mi vogliono bene. La gente al di fuori può parlare, noi dobbiamo concentrarci per portare il club il più in alto possibile"

"Sono abituato alle critiche, lavoro per l'Inter, per me stesso, per la mia famiglia. Lascio parlare quelli che sono fuori, non mi hanno dato fastidio i commenti", così Lautaro Martinez su Dazn al termine di Pisa-Inter, gara vinta 0-2 dalla squadra di Chivu grazie a una sua doppietta. "Sono contento perché abbiamo vinto, era quello che cercavamo dopo due sconfitte - ha proseguito l'argentino -. Il mio percorso con l'Inter spero che duri tanto, ancora ho tanti anni di contratto, sono contento, la gente mi vuole bene". In chiusura il capitano spende un pensiero sui suoi compagni: "La squadra viene prima di tutto, penso sempre a lavorare, a volte le cose escono e altre no. La cosa importante è che l'Inter deve vincere, sono tanti anni che siamo lì a lottare per diverse competizioni. La gente al di fuori può parlare, noi dobbiamo concentrarci nel nostro lavoro e portare l'Inter il più in alto possibile".