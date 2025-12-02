Giocatori over 34 con più gol nei top 5 campionati d'Europa: Vardy sul podio
Jamie Vardy è tra i migliori marcatori "anziani" in Europa. Autore di quattro gol nelle prime nove partite con la Cremonese - e reduce dalla prima doppietta in Italia, contro il Bologna - l'attaccante inglese è il terzo miglior marcatore over 34 nei top 5 campionati europei, ma davanti a lui ci sono due giocatori più giovani. Di seguito la classifica completa
- Jamie Vardy conquista la scena in casa Cremonese. Autore di una doppietta contro il Bologna (la prima in Italia), l'attaccante inglese ha regalato tre punti chiave alla squadra di Davide Nicola, diventando il secondo giocatore over 38 a segnare quattro gol in una stagione di Serie A con una neopromossa dopo Gianfranco Zola (Cagliari 04-05, nove gol)
- Vardy, inoltre, è il terzo miglior marcatore over 34 nei top cinque campionati europei, alla pari con Olivier Giroud. Di seguito la classifica completa
- Età: 37 anni
- Gol: 8
- Età: 36 anni
- Gol: 5
- Età: 38 anni
- Gol: 4
- Età: 39 anni
- Gol: 4
- Età: 36 anni
- Gol: 3
- Età: 39 anni
- Gol: 3
- Età: 36 anni
- Gol: 2
- Età: 38 anni
- Gol: 2
- Età: 36 anni
- Gol: 2
- Età: 36 anni
- Gol: 2
- Età: 38 anni
- Gol: 2
- Età: 35 anni
- Gol: 1
- Età: 40 anni
- Gol: 1
- Età: 37 anni
- Gol: 1
- Età: 36 anni
- Gol: 1
- Età: 37 anni
- Gol: 1
- Età: 38 anni
- Gol: 1
- Età: 39 anni
- Gol: 1
- Età: 36 anni
- Gol: 1