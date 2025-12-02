Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Giocatori over 34 con più gol nei top 5 campionati d'Europa: Vardy sul podio

LA CLASSIFICA fotogallery
20 foto

Jamie Vardy è tra i migliori marcatori "anziani" in Europa. Autore di quattro gol nelle prime nove partite con la Cremonese - e reduce dalla prima doppietta in Italia, contro il Bologna - l'attaccante inglese è il terzo miglior marcatore over 34 nei top 5 campionati europei, ma davanti a lui ci sono due giocatori più giovani. Di seguito la classifica completa

BOLOGNA-CREMONESE, GLI HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Svelato il pallone della Supercoppa Italiana 2025

FOTO

Lega Serie A e Puma hanno svelato il pallone che verrà utilizzato nella prossima Supercoppa...

12 foto

I "vecchi bomber" d'Europa: Vardy sul podio

LA CLASSIFICA

Jamie Vardy è tra i migliori marcatori "anziani" in Europa. Autore di quattro gol nelle prime...

20 foto

La classifica della Serie A

Serie A

Il Bologna fallisce l'aggancio a Inter e Roma e nel posticipo viene battuto al Dall'Ara dalla...

20 foto

McTominay miglior giocatore: i premi al Gran Galà

GRAN GALÀ CALCIO

McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore e Napoli società dell'anno al Gran Galà del...

10 foto

Gran Galà del Calcio, il red carpet dei campioni

GRAN GALÀ CALCIO

Serata importante a Milano dove si premiano i protagonisti della Serie A 2024/25. Una parata di...

23 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Vlahovic, ore di riflessione: possibile operazione

    JUVENTUS

    Sono ore di valutazioni per lo staff medico della Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo la lesione "di...

    Berardi: lesione di medio grado al flessore

    sassuolo

    Il Sassuolo perde Berardi: per l'attaccante, infortunatosi nella sfida contro il Como, gli esami...

    Dove vedere Bologna-Cremonese

    guida tv

    La partita tra Bologna e Cremonese che chiude la 13^ giornata di Serie A si gioca lunedì 1...