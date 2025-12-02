Jamie Vardy è tra i migliori marcatori "anziani" in Europa. Autore di quattro gol nelle prime nove partite con la Cremonese - e reduce dalla prima doppietta in Italia, contro il Bologna - l'attaccante inglese è il terzo miglior marcatore over 34 nei top 5 campionati europei, ma davanti a lui ci sono due giocatori più giovani. Di seguito la classifica completa

