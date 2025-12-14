 Milan, i difensori più giovani in gol in Serie A: per Bartesaghi una doppietta storica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan, i difensori più giovani in gol in Serie A: per Bartesaghi una doppietta storica

milan fotogallery
13 foto

Il Milan si ferma in casa col Sassuolo, ma il 2-2 di San Siro resterà per sempre la partita di Davide Bartesaghi: a 19 anni e 350 giorni l'esterno sinistro ha segnato il suo primo gol in carriera in Serie A e, nello stesso giorno, la sua prima doppietta, la più giovane mai segnata da un difensore rossonero nel massimo campionato italiano. Non solo: Bartesaghi è il più giovane difensore italiano a segnare dai tempi di Paolo Maldini...

MILAN-SASSUOLO: CRONACA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Bartesaghi, doppietta storica in Serie A: i numeri

milan

Il Milan si ferma in casa col Sassuolo, ma il 2-2 di San Siro resterà per sempre la partita di...

13 foto

La classifica della Serie A

Serie A

Nel primo match della domenica il Milan rallenta dopo il 2-2 con il Sassuolo e sale...

20 foto

Real Sociedad: via Francisco, ipotesi Thiago Motta

dalla spagna

La Real Sociedad ha esonerato Sergio Francisco, dopo la terza sconfitta in campionato, dove la...

40 foto

Tutte le squadre che hanno vinto con 2 espulsioni

Serie A

Nella 15^ giornata di Serie A la Lazio batte il Parma in trasferta 1-0 nonostante le due...

35 foto

Premier League, la classifica 2025/2026

Premier League

Dopo le prime partite della 16^ giornata di Premier, l'Arsenal allunga in testa alla classifica e...

20 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Allegri: "Potevamo perdere, punto che sarà utile"

    milan

    L'allenatore del Milan commenta il pareggio casalingo contro il Sassuolo senza rammarico: "Era...

    Dove vedere Genoa-Inter

    guida tv

    La partita Genoa-Inter della 15^ giornata di Serie A, si gioca domenica 14 dicembre alle ore 18 e...

    Gasp: "Ndicka ci sarà, per El Aynaoui aspettiamo"

    roma

    L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida...