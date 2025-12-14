Il Milan si ferma in casa col Sassuolo, ma il 2-2 di San Siro resterà per sempre la partita di Davide Bartesaghi: a 19 anni e 350 giorni l'esterno sinistro ha segnato il suo primo gol in carriera in Serie A e, nello stesso giorno, la sua prima doppietta, la più giovane mai segnata da un difensore rossonero nel massimo campionato italiano. Non solo: Bartesaghi è il più giovane difensore italiano a segnare dai tempi di Paolo Maldini...

