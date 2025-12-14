Milan, i difensori più giovani in gol in Serie A: per Bartesaghi una doppietta storica
Il Milan si ferma in casa col Sassuolo, ma il 2-2 di San Siro resterà per sempre la partita di Davide Bartesaghi: a 19 anni e 350 giorni l'esterno sinistro ha segnato il suo primo gol in carriera in Serie A e, nello stesso giorno, la sua prima doppietta, la più giovane mai segnata da un difensore rossonero nel massimo campionato italiano. Non solo: Bartesaghi è il più giovane difensore italiano a segnare dai tempi di Paolo Maldini...
- In Serie A non ci sono difensori più giovani di Davide Bartesaghi ad aver segnato 2 gol nella stessa partita con la maglia del Milan: partiamo da qui, da questo record messo in cascina dal classe 2005, che si è preso la titolarità della fascia sinistra rossonera a suon di grandi prestazioni
- 1) Gianni Rivera contro l'Udinese (1960): 17 anni e 87 giorni
- 2) Alexandre Pato contro il Genoa (2008): 18 anni e 147 giorni
- 3) Gianni Rivera contro il Padova (1962): 18 anni e 212 giorni
- 4) Gianni Rivera contro il Napoli (1962): 19 anni e 36 giorni
- 5) Silvano Villa contro la Sampdoria (1970): 19 anni e 59 giorni
- Davide Bartesaghi è inoltre diventato il più giovane difensore italiano a segno col Milan in Serie A dai tempi di Paolo Maldini, in particolare dal 28 febbraio 1988, quando la leggenda rossonera segnò a 19 anni e 247 giorni contro la Sampdoria. Oltre a Maldini solo un altro ha fatto meglio di Bartesaghi negli ultimi 40 anni: si tratta di Jan-Carlo Simic
- Età: 18 anni e 192 giorni
- Anno: 1987
- Avversaria: Como
- Età: 18 anni e 229 giorni
- Anno: 2023
- Avversaria: Monza
- Età: 19 anni e 149 giorni
- Anno: 1987
- Avversaria: Avellino
- Età: 19 anni e 247 giorni
- Anno: 1988
- Avversaria: Sampdoria
- Età: 19 anni e 350 giorni
- Anno: 2025
- Avversaria: Sassuolo
- Età: 20 anni e 194 giorni
- Anno: 2020
- Avversaria: Genoa
- Età: 20 anni e 209 giorni
- Anno: 1993
- Avversaria: Inter
- Età: 20 anni e 223 giorni
- Anno: 1993
- Avversaria: Napoli
- Età: 20 anni e 315 giorni
- Anno: 2025
- Avversaria: Pisa
- Età: 21 anni e 81 giorni
- Anno: 2018
- Avversaria: Roma