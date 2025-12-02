Sono ore di valutazioni per lo staff medico della Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo la lesione "di alto grado dell'adduttore lungo di sinistra", l'attaccante bianconero potrebbe anche scegliere la via chirurgica per un completo recupero. Lungo lo stop: tra i 3 e i 5 mesi. Vediamo quali sono le partite che può saltare

Terapia conservativa o operazione? Dopo la brutta notizia per la Juventus e Dusan Vlahovic sono ore di riflessione in casa bianconera sulla strategia per accelerare il recupero dell'attaccante serbo, infortunatosi nel corso della partita di sabato contro il Cagliari. Come comunicato nella giornata di lunedì dalla Juventus, l’attaccante ha rimediato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. L'interessamento del tendine è un'aggravante e starebbe portando l'attaccante a valutare l'operazione.