Juve, infortunio per Vlahovic: si valuta l'operazione.
Sono ore di valutazioni per lo staff medico della Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo la lesione "di alto grado dell'adduttore lungo di sinistra", l'attaccante bianconero potrebbe anche scegliere la via chirurgica per un completo recupero. Lungo lo stop: tra i 3 e i 5 mesi. Vediamo quali sono le partite che può saltare
Terapia conservativa o operazione? Dopo la brutta notizia per la Juventus e Dusan Vlahovic sono ore di riflessione in casa bianconera sulla strategia per accelerare il recupero dell'attaccante serbo, infortunatosi nel corso della partita di sabato contro il Cagliari. Come comunicato nella giornata di lunedì dalla Juventus, l’attaccante ha rimediato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. L'interessamento del tendine è un'aggravante e starebbe portando l'attaccante a valutare l'operazione.
Vlahovic potrebbe operarsi? La situazione
Il 2025 del serbo è finito e anche i primi mesi del 2026 sono a rischio: per un recupero completo da questo tipo di infortunio occorrono dai 3 ai 5 mesi. L’intervento chirurgico è un’opzione concreta per tornare il prima possibile ad alti livelli. I successivi consulti medici saranno decisivi nella scelta da parte dell’attaccante. Ma per quante partite la Juve perde il suo miglior marcatore?
Infortunio Vlahovic, quante e quali partite salta
Come dicevamo, per un recupero completo possono essere necessari dai 3 ai 5 mesi di stop. Dalla sfida di Coppa Italia contro l’Udinese fino a inizio marzo: potrebbero essere 17, o addirittura 20, le partite a cui Vlahovic non potrà prendere parte. Un dicembre di fuoco per i bianconeri tra Serie A e Champions League (visibile su Sky e in streaming su Now) che inizia con una brutta notizia per la Juve.