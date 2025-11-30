Caos in Milan-Lazio: rigore, Var e Allegri espulso. La ricostruzione: FOTO e VIDEO
È successo di tutto nel finale a San Siro, dove l'episodio legato al rigore non concesso alla Lazio ha fatto discutere. Al 95' Pavlovic tocca col gomito e l'arbitro Collu viene richiamato al monitor, Allegri viene espulso e battibecca con Ianni. La revisione evidenzia un fallo di Marusic sul difensore del Milan tra le proteste dei biancocelesti che scelgono il silenzio stampa. Ripercorriamo tutto quello che è successo
- È il minuto 95, l'ultimo dei cinque di recupero concessi dall'arbitro Collu a San Siro. Rossoneri avanti 1-0 grazie a Leao, ma sul cross dalla sinistra di Tavares ecco l'episodio che farà discutere: Romagnoli impatta al volo e colpisce il gomito sinistro di Pavlovic
- Pavlovic è girato di spalle, si trova a stretto contatto con Marusic e il suo è un movimento naturale. Ecco perché l'arbitro non interviene se non per assegnare il calcio d'angolo. La Lazio protesta e, successivamente, il Var Di Paolo lo invita all'on-field review
- S'innesca un finale incandescente in campo e nei dintorni delle panchine, nervosismo che Max sfoga come già accaduto in passato sulla sua giacca
- Prima Allegri protesta col quarto uomo e successivamente si rivolge allo stesso Collu
- È quanto ha detto Allegri all'arbitro Collu come confermato dallo stesso allenatore rossonero nel post-partita a Sky...
- L'arbitro allontana Allegri che, dirigendosi verso il tunnel che porta agli spogliatoi, ha un rapido scambio di battute col vice di Sarri, Marco Ianni. L'intervento degli altri componenti delle panchine evita ulteriori contatti fisici
- Dove il caos è totale e Collu fatica a dirigersi al monitor per rivedere l'episodio. Ma dopo diversi minuti d'attesa e l'analisi di quanto accaduto, l'arbitro può annunciare la sua decisione
- L'annuncio di Collu: "A seguito di revisione, il calciatore numero 31 (Pavlovic, ndr) ha il braccio fuori sagoma ma prima riceve un fallo da parte del numero 77, Marusic". Punita la trattenuta, rigore negato e ovazione di San Siro
- Da una parte l'incredulità di Romagnoli e Dele-Bashiru, dall'altra l'esultanza di Tomori e Modric
- Inevitabile l'ira dei biancocelesti: tra i più agitati c'è Guendouzi
- Anche Zaccagni, capitano della Lazio, interviene con Collu e verrà ammonito per proteste
- Il fischio finale arriva quando il cronometro segna 103 minuti e 50 secondi, ma le polemiche sono appena iniziate...
- Dopo il sabato di Serie A la squadra di Allegri si ritrova in testa alla classifica aspettando Roma-Napoli
- L'allenatore del Milan lo ha ribadito a Sky nel post-partita: "Gli ho solo detto 'ogni volta che ci sei te succede un casino'. Perché c'era lui alla prima con la Cremonese, ma poi ha anche arbitrato bene e prendere quella decisione alla fine non era semplice..."
- Nessun tesserato biancoceleste è intervenuto dopo il match. Il club ha deciso piuttosto di condividere sui social l'episodio del rigore non concesso aggiungendo testualmente: "Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi"