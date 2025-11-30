È successo di tutto nel finale a San Siro, dove l'episodio legato al rigore non concesso alla Lazio ha fatto discutere. Al 95' Pavlovic tocca col gomito e l'arbitro Collu viene richiamato al monitor, Allegri viene espulso e battibecca con Ianni. La revisione evidenzia un fallo di Marusic sul difensore del Milan tra le proteste dei biancocelesti che scelgono il silenzio stampa. Ripercorriamo tutto quello che è successo

VIDEO. CAOS VAR, ARBITRO RICHIAMATO MA NIENTE RIGORE