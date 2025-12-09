Serie A 2025-2026: quale panchina fa più la differenza?
Dopo 14 giornate è la Cremonese la squadra che "pesca" meglio dalla panchina: la formazione di Davide Nicola è prima per numero di gol e assist dai giocatori subentrati. Alle sue spalle Inter e Bologna, risale il Milan con la doppietta di Pulisic a Torino. In coda ci sono Verona e Fiorentina. (Fonte dati Transfermarkt)
- Cambi: 64
- Gol+assist: 10
- Cambi: 68
- Gol+assist: 8
- Cambi: 70
- Gol+assist: 8
- Cambi: 68
- Gol+assist: 7
- Cambi: 70
- Gol+assist: 7
- Cambi: 47
- Gol+assist: 6
- Cambi: 66
- Gol+assist: 6
- Cambi: 67
- Gol+assist: 6
- Cambi: 66
- Gol+assist: 5
- Cambi: 62
- Gol+assist: 4
- Cambi: 64
- Gol+assist: 4
- Cambi: 64
- Gol+assist: 4
- Cambi: 68
- Gol+assist: 4
- Cambi: 69
- Gol+assist: 4
- Cambi: 69
- Gol+assist: 4
- Cambi: 70
- Gol+assist: 4
- Cambi: 68
- Gol+assist: 3
- Cambi: 61
- Gol+assist: 2
- Cambi: 67
- Gol+assist: 1
- Cambi: 67
- Gol+assist: 1