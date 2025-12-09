 Serie A, squadre con più gol e assist dalla panchina. La classifica 2025 2026 | Sky Sport
Serie A 2025-2026: quale panchina fa più la differenza?

Dopo 14 giornate è la Cremonese la squadra che "pesca" meglio dalla panchina: la formazione di Davide Nicola è prima per numero di gol e assist dai giocatori subentrati. Alle sue spalle Inter e Bologna, risale il Milan con la doppietta di Pulisic a Torino. In coda ci sono Verona e Fiorentina. (Fonte dati Transfermarkt)

