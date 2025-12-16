Inter, quante e quali partite salta Dumfries

Lungo stop per Denzel Dumfries, che nel pomeriggio del 16 dicembre si è sottoposto a un intervento di stabilizzazione della caviglia sinistra. I tempi di recupero sono lunghi, stimati tra i due e i tre mesi. In questo lasso di tempo Dumfries salterà sicuramente 14 partite che potrebbero diventare di più a seconda dei risultati del club nerazzurro: di seguito l'elenco completo con le diverse ipotesi
- Denzel Dumfries si è operato. Necessario l'intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia sinistra che l'esterno dell'Inter si porta dietro da diverse settimane. "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la 'Fortius Clinic' di Londra", si legge nel comunicato nerazzurro.
- Lo stop di Dumfries sarà lungo. L'olandese dovrà stare fermo tra i due e i tre mesi. In questo periodo di tempo salterà dalle 14 alle 25 partite, in base ai risultati della squadra nerazzurra. E tra queste, ovviamente, ci sono dei big match...
- 19 dicembre 2025
- 22 dicembre 2025
- 28 dicembre 2025
- 4 gennaio 2026
- 7 gennaio 2025
- 11 gennaio 2026
- 14 gennaio 2026
- 17 gennaio 2026
- 20 gennaio 2026
- 23 gennaio 2026
- 28 gennaio 2026
- Weekend 31 gennaio/1 febbraio 2026
- Weekend 7/8 febbraio 2026
- 4 o 11 febbraio 2026
- Weekend 14/15 febbraio 2026
- 17/18 febbraio 2026
- Weekend 21/22 febbraio 2026
- Con due mesi di stop Dumfries potrebbe saltare 14 partite, che diventerebbero 17 con la finale di Supercoppa e con gli eventuali spareggi di Champions.
- Nella peggiore delle ipotesi, con uno stop di 3 mesi, l’olandese arriverebbe a perdere un massimo di 8 partite aggiuntive.
- A fine marzo è in programma la sosta per le nazionali, con il turno di campionato successivo fissato per il 4-5 aprile: a quel punto Dumfries dovrebbe aver recuperato dall’infortunio.
- Champions, possibile playoff di ritorno: 24/25 febbraio
- 27^ Serie A, Inter-Genoa: 28 febbraio/1 marzo
- Coppa Italia, eventuale semifinale di andata: 4 marzo
- 28^ Serie A, Milan-Inter: 7/8 marzo
- Champions, eventuali ottavi di andata: 10/11 marzo
- 29^ Serie A, Inter-Atalanta: 14/15 marzo
- Champions, eventuali ottavi di ritorno: 17/18 marzo
- 30^ Serie A, Fiorentina-Inter: 21/22 marzo
- Inter-Roma (31^) - possibile rientro
- Champions, eventuali quarti di andata
- Como-Inter (32^)
- Champions, eventuali quarti di ritorno
- Inter-Cagliari (33^)
- Coppa Italia, eventuale semifinale di ritorno
- Torino-Inter (34^)
- Champions, eventuale semifinale di andata