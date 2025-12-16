Inter, quante e quali partite salta Dumfries

Lungo stop per Denzel Dumfries, che nel pomeriggio del 16 dicembre si è sottoposto a un intervento di stabilizzazione della caviglia sinistra. I tempi di recupero sono lunghi, stimati tra i due e i tre mesi. In questo lasso di tempo Dumfries salterà sicuramente 14 partite che potrebbero diventare di più a seconda dei risultati del club nerazzurro: di seguito l'elenco completo con le diverse ipotesi

INTER, DUMFRIES OPERATO ALLA CAVIGLIA