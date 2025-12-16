Inter, quante e quali partite salta Dumfries

 Inter, quante partite salta Dumfries per infortunio tra Serie A e coppe | Sky Sport
Inter, quante partite salta Dumfries per infortunio tra Serie A e coppe

Lungo stop per Denzel Dumfries, che nel pomeriggio del 16 dicembre si è sottoposto a un intervento di stabilizzazione della caviglia sinistra. I tempi di recupero sono lunghi, stimati tra i due e i tre mesi. In questo lasso di tempo Dumfries salterà sicuramente 14 partite che potrebbero diventare di più a seconda dei risultati del club nerazzurro: di seguito l'elenco completo con le diverse ipotesi

    Dumfries operato alla caviglia: out 2-3 mesi

    inter

    Gli ultimi consulti hanno indotto l'Inter e il giocatore a scegliere di sottoporsi a un...

    Calhanoglu e Darmian lavorano ancora a parte

    inter

    Allenamento per l'Inter alla Pinetina, con Darmian e Calhanoglu che hanno lavorato ancora a...

    Scontri pre Genoa-Inter, ci sono 5 arresti

    IL BILANCIO

    Si tratta di ultras del Genoa di età compresa tra i 23 e i 47 anni, arrestati in "flagranza...