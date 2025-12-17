Le probabili formazioni di Napoli-Milan

 Napoli Milan, probabili formazioni della semifinale di Supercoppa italiana | Sky Sport
Napoli-Milan, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa italiana

Napoli e Milan si sfidano nella prima semifinale della Supercoppa italiana. Conte pensa a Di Lorenzo in difesa con Politano esterno destro di centrocampo. A sinistra Spinazzola dal 1'. In avanti Elmas, con Lang in panchina. Allegri non recupera Leao: sarà Nkunku ad affiancare Pulisic. A centrocampo Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana. In difesa De Winter titolare al posto di Gabbia infortunato. Le probabili scelte di Conte e Allegri. Match in programma a Riad giovedì 18 dicembre alle 20 italiane 

CONTE - ALLEGRI

