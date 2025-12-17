Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli-Milan, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa italiana
Napoli e Milan si sfidano nella prima semifinale della Supercoppa italiana. Conte pensa a Di Lorenzo in difesa con Politano esterno destro di centrocampo. A sinistra Spinazzola dal 1'. In avanti Elmas, con Lang in panchina. Allegri non recupera Leao: sarà Nkunku ad affiancare Pulisic. A centrocampo Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana. In difesa De Winter titolare al posto di Gabbia infortunato. Le probabili scelte di Conte e Allegri. Match in programma a Riad giovedì 18 dicembre alle 20 italiane
- Portiere: MILINKOVIC-SAVIC
- Difensore centro destra: DI LORENZO
- Difensore centrale: RRAHMANI
- Difensore centro sinistra: BUONGIORNO
- Esterno destro: POLITANO
- Centrocampista centrale: LOBOTKA
- Centrocampista centrale: McTOMINAY
- Esterno sinistro: SPINAZZOLA
- Ala destra: DAVID NERES
- Centravanti: HOJLUND
- Ala sinistra: ELMAS
- Conte pensa a Di Lorenzo sulla linea dei difensori con Politano esterno destro
- A centrocampo anche la coppia Lobotka-McTominay con Spinazzola a sinistra
- Davanti opzione Elmas sulla sinistra con David Neres e Hojlund a completare il reparto offensivo
- Portiere: MAIGNAN
- Difensore centro destra: TOMORI
- Difensore centrale: DE WINTER
- Difensore centro sinistra: PAVLOVIC
- Esterno destro: SAELEMAEKERS
- Mezzala destra: LOFTUS-CHEEK
- Centrocampista centrale: MODRIC
- Mezzala sinistra: RABIOT
- Esterno sinistro: BARTESAGHI
- Attaccante: NKUNKU
- Attaccante: PULISIC
- Allegri deve fare a meno di Gabbia (rimasto per il momento in Italia). al suo posto De Winter
- A centrocampo Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana
- In avanti Leao non recupera dall'infiammazione all'adduttore: Nkunku affiancherà Pulisic